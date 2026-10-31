X!

Stubb: kõne Putiniga oli võimalus kuulda otse tema seisukohti

Välismaa
Soome president Alexander Stubb.
Soome president Alexander Stubb. Autor/allikas: Raigo Pajula
Välismaa

Soome president Alexander Stubb kaitses laupäeval antud intervjuus tema ja Norra peaministri tehtud ühist telefonikõnet Venemaa režiimi juhile Vladimir Putinile, öeldes, et see võimaldas saada infot otseallikast ja vahetada vastastikku teavet.

"Saime esimest korda otse teavet selle kohta, milline on Venemaa presidendi nägemus sõjaolukorrast," ütles Stubb laupäeval rahvusringhäälingu Yle hommikuprogrammis "Ykkösaamu".

Stubb ja Norra peaminister Jonas Gahr Støre helistasid teisipäeval Putinile. Kõne tähendas varasemaga võrreldes suurt kursimuutust, sest Euroopa riigid on püüdnud hoida Ukrainas agressioonisõda pidava Venemaa juhtkonda isolatsioonis.

Stubb lükkas ka ümber Briti ajalehe Financial Times väite, justkui olevat Putin talle ja Størele pidanud pika loengu Venemaa ajaloost. "Saime pidada täiesti normaalset ja väga konkreetset vestlust," kinnitas ta.

Stubbi sõnul esitas Putin oma esimeses sõnavõtus arusaama sündmustest pärast 2014. aastat ning selles oli palju tuttavaid sõnumeid Venemaa seisukohtadest, näiteks Krimmi poolsaare osas. Venemaa annekteeris poolsaare 2014. aastal.

Stubb pidas vestlust kasulikuks, sest temal ja Norra peaministril oli võimalus küsida Putinilt, kuidas Venemaa kavatseb Abu Dhabis tegutseda. Seal on novembris kavas pidada läbirääkimised Ukraina, Venemaa ja USA esindajate vahel.

Stubb ütles, et pidas tõenäoliseks, et vestlus pälvib kriitikat. Siiski rõhutas ta, et Soome ei ole lahknemas Euroopa Liidu ühtsest poliitikast ning ta ei muretse Euroopa ega Põhjamaade ühtsuse mõranemise pärast. Tema sõnul on kõigil sama eesmärk: toetada Ukrainat ja leida rahulahendus.

Stubb põhjendas kõnet Ukraina sooviga, et ka Euroopa hääl oleks Venemaa suunal kuuldav. Venemaa ja Ukraina vahelise rahuvahendaja ja sõnumitoojana on tegutsenud USA, kes on hiljuti muu hulgas sõlminud Venemaaga diislikütuse lepingu. EL-is ei tuleks see kõne allagi.

"Võib-olla on meie välispoliitika põhiküsimus see, kas näiteks Ühendriikide välispoliitika Venemaa ja Ukraina suhtes on Soome huvides? Kui vastus sellele on "mitte tingimata", siis peame mõtlema, mida ette võtta. Ka selles mõttes sattus see kõne heale ajale."

Stubbi sõnul on Euroopa ja USA Venemaa- ning Ukraina-poliitikas praegu teatud nüansierinevusi. Näitena tõi Stubb muu hulgas esile, et Euroopa sanktsioonipoliitika Venemaa vastu on oluliselt karmim kui Ühendriikide oma.

Stubb kommenteeris intervjuus ka Spordi Arbitraažikohtu (CAS) otsust, mille kohaselt tuleb Venemaa kohe rahvusvahelisse jäähokitegevusse tagasi lubada. President ütles, et ei ole otsusega nõus.

"Ilmselt oleksid otsustajad võinud mõelda sellele, et tee või jää vabaneb siis, kui Venemaa agressioonisõda Ukrainas lõppeb. Sellel otsusel on kahetsusväärne sümboolne sõnum, mis mulle ei meeldi," ütles Stubb.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: STT-BNS

Samal teemal

eesti raadio

UUS SAATESARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:14

Linnaorkestrid soovivad riigilt Tallinna Linnateatriga sarnast rahastamiskokkulepet

15:14

Enefit Power hakkab kasutama põlevkiviõli erandit Balti elektrijaamas

15:13

Malõgina pidi finaalis leppima kaotusega

14:51

Kotsar tegi kaksikduubli ja Yokohama naasis võidurajale

14:49

Galerii: Ida-Tallinna keskhaigla juures avati "Tõele ja õigusele" pühendatud pink

14:20

Tiina Lokk: oma kinosaal aitaks PÖFF-il suure hüppe edasi taha

14:20

Anikina vägev teekond lõppes poolfinaalis

14:15

Lüganuse vallas põleb tööstushoone

14:05

Stubb: kõne Putiniga oli võimalus kuulda otse tema seisukohti

13:42

Läti hokiliit välistas agressorriikidega jää jagamist

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

30.10

Kihelkonna kalmistul lõhkusid haudasid lapsed

30.10

Reuters: USA palus Balti riikidel Venemaa teemal tooni maha võtta

30.10

USA-s toimuval G20 kohtumisel jäi ühisfoto Lavrovi kohaloleku tõttu ära

30.10

Tehnoloogiasektorit tabanud koondamiste laine on põhjustanud tehisaru

30.10

Politsei tabas Mustamäel kaheksa ebaseaduslikku sisserändajat

30.10

Sõja 1710. päev: Ukraina ja Venemaa evakueerisid okupeeritud Oleškõ linna elanikke Uuendatud

13:41

Ukraina õhurünnak tabas naftatöötlemistehast Ufaas Uuendatud

30.10

Tehisaru võtab üle osa IT-tööst ning ülikoolid kohandavad õpet

10:38

Politsei tabas elektritõukse tahtlikult sõiduteele jätnud noorukid

12:28

Poola valitsuse ja opositsiooni tüli konstitutsioonikohtu üle kandus tänavale Uuendatud

ilmateade

SPORT

15:13

Malõgina pidi finaalis leppima kaotusega

14:51

Kotsar tegi kaksikduubli ja Yokohama naasis võidurajale

14:20

Anikina vägev teekond lõppes poolfinaalis

13:42

Läti hokiliit välistas agressorriikidega jää jagamist

loe: kultuur

15:14

Linnaorkestrid soovivad riigilt Tallinna Linnateatriga sarnast rahastamiskokkulepet

14:49

Galerii: Ida-Tallinna keskhaigla juures avati "Tõele ja õigusele" pühendatud pink

14:20

Tiina Lokk: oma kinosaal aitaks PÖFF-il suure hüppe edasi taha

12:55

Kitarrist Robin Mäetalu avaldas debüütalbumi "Round One"

loe: eeter

14:20

Tiina Lokk: oma kinosaal aitaks PÖFF-il suure hüppe edasi taha

11:14

Martin Hanson loobus nädalaks nutitelefonist: telefon tahab sinult iga sekundit

30.10

Kuldnõela laureaat Karl Korsar: hooajatrendid on asendunud mikrotrendidega

30.10

"Minu kalli ema" režissöör: otsustasime kõike võimalikult realistlikult näidata

Raadiouudised

30.10

Päevakaja (30.10.2026 18:00:00)

30.10

Järva vallas avati erainitsiatiivil loodud loodushariduskeskus

30.10

Ohios on valimiste peateema andmekeskuste kiire laienemine

30.10

Taro: piirivalvel peaks olema rohkem õigusi sisserände peatamiseks

30.10

Eesti maa väärtus on 44 miljardit eurot

30.10

Raadiouudised (30.10.2026 15:00:00)

30.10

Montrealis algas Kanada ja Euroopa Liidu tippkohtumine

30.10

Raadiouudised (30.10.2026 12:00:00)

30.10

Loodavasse lemmikloomaregistrisse tuleb kirja panna kõik koerad, kassid ja valgetuhkrud

30.10

Kohtunikud on valmis palgatõusu nimel pöörduma Euroopa Komisjoni poole

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo