X!

ERR Brüsselis: liikmesriigid otsivad lahendusi EL-i majanduse parandamiseks

Välismaa
Foto: SCANPIX/AP
Välismaa

Euroopa Liidu riigijuhid rääkisid ülemkogul Euroopa majanduse muredest. Liikmesriikidel on aga erinevad vaated, mida olukorra parandamiseks teha tuleks.

Eelmise aasta algul lubasid Euroopa Liidu riigijuhid, et Euroopa majanduse käekäigu parandamine võetakse tõsiselt ette. Seni pole aga tulemust, tõdes Saksamaa liidukantsler.

"See on see, mille me eesmärgiks seadsime, aga me oleme kõvasti kevadel seatud ajakavast maas," lausus Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz.

Merz peab peamiseks mureks bürokraatiat. Hispaanlased süüdistavad sõdu.

"Kui see kriis on möödas, põrkab meie majanduskasvu potentsiaal tagasi. Me taastame kiiresti seisu, mis oli enne Iraani sõja põhjustatud energiakriisi," ütles Hispaania peaminister Pedro Sanchez.

Tšehhi ütles, et Kesk-Euroopa ei tule toime kliimapoliitika ja kõrgete energiahindadega.

"See on väga ebaaus, et osad riigid oma energiasektori ja geograafiliste eeliste tõttu maksavad 30-40 eurot megavati eest. Meie maksame 160," sõnas Tšehhi peaminister Andrej Babiš.

Eesti peaministri sõnul ei toimi ükski turg nii nagu peaks - eri riikide eri reeglid on takistuseks. Ta toob näiteks Bolti.

"Ta lisab, et kõik kolleegid mõistavad, et praegu on mureks aga ikkagi Hormuzi väina sulgemine ja sõltuvus fossiilkütustest," ütles peaminister Kristen Michal.

Ukraina toetamisest räägitakse reedel, kui kutsutud on ka president Zelenski. USA käitumist kommenteerides jäid riigijuhid neljapäeval ettevaatlikuks. Saksa liidukantsler ütles küll, et ameeriklaste palvet Vene külmutatud vara läbirääkimisteks neile loovutada, Euroopa kuulda võtta ei kavatse.

"See vara on külmutatud Euroopas ja need peaks jääma Euroopas külmutatuks. See on meie asi ja see on meie otsutada," lausus Merz.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:03

Welco kindlustas pääsu järgmiseks hooajaks Premium liigasse

21:58

VIDEO | Levadia lõi 0:1 kaotusseisust Florale kolm väravat

21:56

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:38

Slovakkiale värava löönud Eesti saalikoondis pidi leppima vastase paremusega

21:33

Viipekeelsed uudised

21:28

Reedel on nii päikest kui ka vihma

21:25

Platvormitöötajad teevad kurnavalt pikki vahetusi, ohustades enda ja kaasliiklejate tervist

21:22

Uus telemaja valmimisel kaotab praegune kompleks oma funktsiooni

21:11

ERR Brüsselis: liikmesriigid otsivad lahendusi EL-i majanduse parandamiseks

20:55

Levadia võitis sel hooajal kolmandat korda Tallinna derbi Uuendatud

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

20:51

Ukraina teatas korraga kuue Vene sõjalennuki hävitamisest Uuendatud

07:24

Bulgaarias asuvat Starlinki maajaama tabas rünnak

06:55

FT: USA soovib Euroopalt osa Vene külmutatud varade vabastamist

14.10

Ukrainale piirati ligipääsu Starlinki satelliitsidesüsteemile

08:14

Zelenski: Ukraina jätkab Vene naftatöötlemistehaste ründamist

14.10

Rootsi vangid: motivatsioon pürgida õiguskuuleka elu poole on kadunud

13:53

USA kaalub Iraani vastu võimsaima tavapommi kasutamist

11:20

Madise pakub mõnele nõunikule suuremat palka kui Karis

14.10

FBI: direktor Kash Patel ei viibi Venemaal Uuendatud

10:46

Levinud vererõhuravim paneb pruuni rasvkoe inimese kasuks tööle

ilmateade

SPORT

22:03

Welco kindlustas pääsu järgmiseks hooajaks Premium liigasse

21:58

VIDEO | Levadia lõi 0:1 kaotusseisust Florale kolm väravat

21:38

Slovakkiale värava löönud Eesti saalikoondis pidi leppima vastase paremusega

20:55

Levadia võitis sel hooajal kolmandat korda Tallinna derbi Uuendatud

loe: kultuur

20:15

Alo Kõrve: ootan viimase hetkeni, et äkki ei pea lavale minema

19:21

Piipuu: lähinädalatel viime Estonias läbi rahulolu-uuringu

19:20

Galerii: Paabel pani albumiesitlusega punkti tänavusele Sügisjazzile

19:06

Edith Sepp vastavatud filmilinnakust: see on hea kogu Eesti majandusele

loe: eeter

15:05

Toitumisnõustaja: külmal ajal ei tasu suurema söögiisu pärast stressata

14:45

Tõnu Naissoo: improviseerimine on mu tugevam külg

14:16

Üksi ümber maailma purjetanud Villem Reinaas: võtsin reisil suuri riske

13:20

Ravimtaimeaia perenaine: nõgeses on pool Mendelejevi tabelit sees

Raadiouudised

18:45

Moe piiritusetehas töötab taas ajaloolises asukohas

18:45

Pärnus muutub sorteeritud prügi kogumine

18:45

Päevakaja (15.10.2026 18:00:00)

18:40

EL riigijuhid otsivad lahendust Euroopa majanduse käekäigu parandamiseks

15:50

Valitsus tahab teatud puhkudel lubada topeltkodakondsust

15:30

Raadiouudised (15.10.2026 15:00:00)

13:30

Erakonnad kulutavad valimiskampaania1-2 miljonit eurot

13:10

Õdede koolitus ei vasta haiglate vajadustele

13:05

Sünnitusjärgne depressioon on Eestis aladiagnoositud

12:25

Raadiouudised (15.10.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo