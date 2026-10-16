Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu reedet Moskva piirkonnas asuvaid sihtmärke. Pärast neljapäeva hilisõhtul ja ööl vastu reedet toimunud Venemaa õhurünnakuid kriitilise tähtsusega energiataristule jäi osa Ukraina pealinnast Kiievist elektrita.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 16. oktoobril kell 5.40:

- Ukraina ründas Moskva piirkonnas asuvaid sihtmärke;

- Venemaa õhurünnakud jätsid osa Kiievist elektrita;

- Trump kritiseeris Ukraina uusi õhurünnakuid Venemaa rafineerimistehastele.

Ukraina ründas Moskva piirkonnas asuvaid sihtmärke

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu reedet Moskva piirkonnas asuvaid sihtmärke.

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina korraldas ulatusliku droonirünnaku Moskva, Rostovi ja Vladimiri oblastis asuvate sihtmärkide vastu. Väidetavalt rünnati Vladimiri oblastis asuvat tehnoloogiaettevõtte Yandex andmekeskust, mis paikneb umbes 500 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Sama keskust rünnati ka 11. oktoobril, mille järel peatati seal täielikult tegevus.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas, et õhutõrje hävitas öö jooksul üle 59 Ukraina drooni. Rünnakute tõttu peatati ajutiselt lennuliiklus neljas Moskva lennujaamas.

Rünnakute täpsed sihtmärgid ja tekitatud kahjude ulatus pole veel teada. Meedias levivad veel ka väited, et Ukraina droonid ründasid sihtmärke Rostovi oblastis, mis asub Moskvast mitmesaja kilomeetri kaugusel.

Venemaa õhurünnakud jätsid osa Kiievist elektrita

Pärast neljapäeva hilisõhtul ja ööl vastu reedet toimunud Venemaa õhurünnakuid kriitilise tähtsusega energiataristule jäi osa Ukraina pealinnast Kiievist elektrita, teatas ajaleht Kyiv Independent.

"Teatavates Kiievi ja seda ümbritseva piirkonna osades on toimunud ulatuslikud elektrikatkestused. Kahjude hindamine ja avariitaastetööd järgnevad pärast õhuhäirete lõppemist," kinnitas Ukraina riiklik energiaoperaator Ukrenerho avalduses.

Trump kritiseeris Ukraina uusi õhurünnakuid Venemaa rafineerimistehastele

USA president Donald Trump nimetas neljapäeval avaldatud intervjuus telekanalile Newsmax Ukraina taasalustatud lööke Venemaa naftarafineerimistehastele häbiväärseks.

"Ma arvan, et see on häbiväärne," ütles Trump, kui vastas küsimusele Ukraina uute rünnakute kohta.

USA president lisas, et kõnealused rünnakud tõstavad ülemaailmseid energiahindu.

Trump ütles veel, et Vladimir Putiniga on lihtsam läbirääkimisi pidada kui Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

"Ma arvan, et Zelenskiga on raskem asju ajada kui Putiniga," ütles Trump.

Macron: Ukrainale tuleb anda enesekaitseks kõik vahendid

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles neljapäeval pärast kohtumist Ukraina liidri Volodõmõr Zelenskiga Brüsselis, et Ukrainale tuleb anda enesekaitseks kõik vahendid.

"On kriitilise tähtsusega, et Ukraina saaks kõik vajalikud vahendid enda kaitsmiseks," sõnas Macron.