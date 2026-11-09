Sõja 1720. päev: Venemaal puhkes taas kütusekriis

Ukraina rünnakute tõttu puhkes Venemaal taas kütusekriis. Ukraina kindralstaabi teatel kaotas Venemaa pühapäeval rekordarvu sõdureid. Ukraina droonid ründasid ööl vastu esmaspäeva Leningradi oblasti Kiriši naftatöötlemistehast. USA president Donald Trump ütles pühapäeval intervjuus telekanalile CBS News, et Ukraina konflikti osapooled on kokkulepete saavutamisele väga lähedal.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 9. novembril kell 19.45:

- Ukraina kindralstaabi teatas tabamusest satelliitside segamise jaamale;

- Venemaal puhkes taas kütusepuudus;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa päevaga rekordarvu sõdureid;

- Ukraina ründas Peterburi lähistel asuvat Vene raketikütusetehast;

- Ukraina ründas Kiriši naftatöötlemistehast;

- Ukraina: rindel registreeriti ööpäeva jooksul 140 lahingkokkupõrget;

- Trumpi arvates on osapooled Ukraina konflikti osas leppele lähedal;

- IAEA: Zaporižžja tuumaelektrijaama vooluvarustus katkes ja taastati;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 2980 sõdurit.

Ukraina kindralstaabi teatas tabamusest satelliitside segamise jaamale

Ukraina andis löögi Venemaa elektroonilise sõjapidamise süsteemile, mis on loodud satelliitside häirimiseks. Lisaks rünnati laskemoonaladusid ja muid sõjaväe logistikaobjekte Venemaa okupeeritud aladel Donetski ja Zaporižžja oblastis, teatas Ukraina kindralstaap esmaspäeval.

Kindralstaabi avalduse kohaselt tabati satelliitside segamisjaama ööl vastu esmaspäeva Venemaa okupeeritud Donetski oblastis asuva Sartana lähistel.

Rünnakud leiavad aset ajal, mil tuntakse üha suuremat muret Ukraina sõltuvuse pärast Starlinki satelliidisüsteemidest sõjalises sides. Oktoobris häirisid satelliidivõrgu ootamatud piirangud mitut Ukraina sõjalist operatsiooni, mis toob esile droonide juhtimiseks kasutatava ühenduvuse kaitsmise tähtsuse.

Ukraina kasutab Starshieldi terminale muu hulgas selleks, et juhtida püüdurdroone, mis on suunatud Venemaa reaktiivmootoriga droonide vastu. Moskva on neid droone kasutanud Ukraina tsiviilelanike ja -taristu vastu suunatud uues pommitamise kampaanias.

Ukraina sõjatehnoloogia nõunik Serhi Beskrestnov ütles 2. novembril, et Venemaa paigutab rindejoonele üha enam elektroonilise sõjapidamise süsteeme, mille eesmärk on segada Starlinki sidet.

Ukraina väed andsid löögi ka Venemaa laskemoonaladudele Tokmaki ja Ostrõkivka lähedal (Venemaa okupeeritud Zaporižžja oblastis) ning varustus- ja tehnikalaole Krasnohorivka lähistel (Venemaa okupeeritud Donetski oblastis), lisas kindralstaap.

Venemaal puhkes taas kütusekriis

Ametnike ja Venemaa meedia teatel tekkis vähemalt pooltes Venemaa piirkondades kütusepuudus. Ukraina viimase kahe nädala rünnakud vähemalt kaheksale suuremale naftarafineerimistehasele on tekitanud ohu, et autojuhid peavad taas tundide viisi tanklates järjekorras seisma, kirjutab Reuters.

Ukraina hoogustas rünnakuid Venemaa rafineerimistehastele järsult pärast 30. oktoobrit, mil USA president Donald Trumpi välja kuulutatud "energiarahu" Kiievi ja Moskva vahel liiva jooksis.

Leningradi oblasti kuberneri Aleksandr Drozdenko sõnul tabas Ukraina esmaspäeva öösel Venemaa suuruselt teist naftarafineerimistehast riigi loodeosas Kiriši linnas.

Sellised rünnakud vähendavad Venemaa võimekust toota bensiini ja diislikütust, mis tekitab muret siseriikliku kütusevarustuse pärast. Samuti võivad rünnakud raskendada Venemaa president Vladimir Putini ja Trumpi vahelist tehingut Venemaa diislikütuse ekspordi osas maailmaturgudele ja Ameerika Ühendriikidele.

Venemaa loodeosas asuva Karjala Vabariigi juht teatas pühapäeval, et maanteede ääres asuvates tanklates kehtestati kütusemüügi piirangud, mille järgi on bensiini võimalik osta maksimaalselt 30 liitrit ja diislikütust 50 liitrit. Kütuse müük kanistritesse on täielikult peatatud.

"Olen täiesti teadlik, et need piirangud võivad tekitada ebamugavusi nii vabariigi elanikele kui ka meie ettevõtjatele, kelle töö sõltub logistikast. Praeguses olukorras on need meetmed siiski vajalikud," kirjutas Karjala kuberner Artur Parfenchikov sotsiaalmeedias.

"Meie peamine prioriteet on praegu vältida paanikaostlemist, tagada kütuse ühtlane jaotamine ja säilitada kõigi tanklate stabiilne töö, et vältida häireid," lisas ta.

Kuberneri sõnul kehtestati need ajutised meetmed tanklates, mida kontrollib Venemaa suurim naftatootja Rosneft, ning ametiasutused töötavad selle nimel, et taastada normaalne varustatus võimalikult kiiresti.

Reutersi andmetel laienevad piirangud Ida-Venemaale.

Ida-Siberis asuva Burjaatia Vabariigi ametiasutused teatasid, et piirkonna pealinnas Ulan-Udes asuvad Rosnefti tanklad on samuti kehtestanud müügipiirangud ning piirangutest teatati ka naabruses asuvas Taga-Baikali krais.

Müügipiirangutest teatati Nižni Novgorodi, Arhangelski, Penza ja Krasnojarski piirkondades.

Venemaa kehtestas sel suvel paljudes piirkondades sarnased piirangud pärast seda, kui Ukraina droonirünnakute varasem laine rafineerimistehastele langes kokku hooajalise nõudluse tippajaga.

Need puudujäägid sundisid ametiasutusi taaskehtestama bensiiniekspordi piiranguid ning juulis piirati ka diislikütuse müüki välismaale.

Ukraina teatel kaotas Venemaa päevaga rekordarvu sõdureid

Ukraina kindralstaabi teatel kandis Venemaa pühapäeval rindel rekordilisi kaotusi. Staabi teatel hukkus või sai raskelt haavata 2980 Vene sõdurit.

"Iga 29 sekundi järel üks sissetungija vähem," kirjutas kindralstaap esmaspäeval sotsiaalmeedias.

Vaid päev varem oli kindralstaap teinud avalduse, mille kohaselt ulatuvad Venemaa kaotused sõjas kokku 400 000 inimeseni.

Varasem Venemaa isikkoosseisu ööpäevaste kaotuste rekord oli 2500, millest Ukraina teatas vaid nädal varem, 1. novembril.

Ukraina kindralstaabi andmetel oli 2026. aasta oktoober Vene vägedele alates täiemahulise sissetungi algusest ohvriterohkeim kuu.

"Vene väejuhatus saadab endiselt üksusi enesetapurünnakutele, meie sõdurid aga tõrjuvad neid rünnakuid päevast päeva," teatas Ukraina kindralstaap.

Operatiivjulgeolekule viidates ei ole ei Venemaa ega Ukraina oma rindekaotusi avalikustanud.

Venemaa riikliku statistikaameti (Rosstat) küberrünnaku eest vastutuse võtnud häkkerirühmitused Valgevene Küberpartisanid ja Silent Crow teatasid 7. novembril, et lekkinud surmatunnistuste andmetel on täiemahulise sissetungi algusest saadik hukkunud 394 000 kuni 450 000 Venemaa poolel võidelnud või muul moel sõjaga seotud inimest.

Rühmituste sõnul pärinevad andmed Rosstati sisemisest demograafia andmebaasist ja sisaldavad infot 2022. aasta veebruarist kuni 2026. aasta augustini registreeritud surmatunnistuste kohta.

CSIS-i 2026. aasta jaanuari raporti kohaselt olid Ukraina kaotused 2022. aasta veebruarist 2025. aasta detsembrini tõenäoliselt 500 000 kuni 600 000 inimest, kellest lahingus langes hinnanguliselt 100 000 kuni 140 000.

Ukraina ründas Peterburi lähistel asuvat Vene raketikütusetehast

Ukraina sõjaväe teatel andsid nad löögi Peterburi lähistel asuvale Vene tehasele, kus toodetakse lõhkeainet ja tahket raketikütust. Rünnakus sai kahjustada kolm tootmistsehhi.

Ukraina kindralstaap kirjutas sotsiaalmeedias, et Ukraina väed tabasid öösel Morozovi tehast. Kindralstaabi sõnul said tehase kolm tootmistsehhi kahjustada ja rünnaku tagajärgede ulatust alles selgitatakse.

Kindralstaap märkis, et tehases töötati välja tahkekütust Venemaa raketisüsteemide Topol-M mootoritele ning toodeti ja tarniti tahkekütuselaenguid ballistiliste rakettide Iskander-M mootoritele.

Venemaa on rünnanud Ukraina linnu Iskander-rakettidega alates sissetungist 2022. aasta veebruaris.

Ukraina ründas Kiriši naftatöötlemistehast

Ukraina droonid ründasid ööl vastu esmaspäeva Leningradi oblasti Kiriši naftatöötlemistehast.

Kiriši naftatöötlemistehas on üks Venemaa kahest suurimast naftatöötlemistehasest. See töötleb umbes 17,7 miljonit tonni (355 000 barrelit päevas) Venemaa toornaftat aastas, mis moodustab 6,4 protsenti riigis töödeldavast naftast. Ukraina droonid on ka varem Kiriši naftatöötlemistehast rünnanud.

Ka Venemaa võimud teatasid, et Leningradi oblastit tabas droonirünnak. Kuberner Aleksandr Drozdenko sõnul tulistati esmaspäeva varahommikul oblasti kohal alla 113 drooni.

Ukraina ründas Kiriši naftatöötlemistehast Autor/allikas: Kuvatõmmis

Ukraina: rindel registreeriti ööpäeva jooksul 140 lahingkokkupõrget

Rindel registreeriti pühapäeval 140 lahingkokkupõrget, teatas esmaspäeval uudisteportaal Ukrinform viitega Ukraina relvajõudude peastaabile.

Vene vägi korraldas ööpäevaga 84 õhurünnakut, heites 250 liugpommi. Lisaks kasutas vaenlane 8690 kamikaze-drooni ja sooritas 2331 mürsurünnakut, lisati peastaabi teates.

Kõige rohkem lahingkokkupõrkeid registreeriti Pokrovski ja Kostjantõnivka suunal, vastavalt 15 ja üheksa.

Ukraina õhukaitse neutraliseeris ööl vastu esmaspäeva riiki rünnanud 317 Vene ründedroonist 271, teatasid õhujõud oma Telegrami kanalil.

Teate kohaselt oli 105 drooni reaktiivmootoriga, neist hävitati või suruti maha 81. Droonitabamustest teatati 31 paigas.

Trumpi arvates on osapooled Ukraina konflikti osas leppele lähedal

USA president Donald Trump teatas pühapäeval intervjuus telekanalile CBS News, et Ukraina konflikti osapooled on kokkulepete saavutamisele väga lähedal.

"Usun, et oleme kokkuleppe sõlmimisele väga lähedal," ütles Trump.

USA president tõi välja, et lähipäevil toimub väga oluline kohtumine.

"Usun, et see sõda lõpeb ja see lõpeb varsti," arvas Trump, kes lisas, et pärast konflikti lõppu on Ukrainal mõnevõrra teistsugune kuju.

Rääkides Starlinki töö piirangutest Ukrainas oktoobri keskel, teatas Trump järjekordselt, et ei tea, kes selle taga on.

"Ei, ma ei tea. Aga seda ma tean, et kui ma sellest kuulsin, siis hakkas see tööle," ütles president.

Kolmepoolne Venemaa-USA-Ukraina kohtumine on kavandatud 10.–11. novembriks Abu Dhabis.

IAEA: Zaporižžja tuumaelektrijaama vooluvarustus katkes ja taastati

Ukrainas asuv Zaporižžja tuumaelektrijaam kaotas pühapäeval mitmeks tunniks juurdepääsu kogu välisele elektrivarustusele, teatas Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA).

Avalduses lisati, et elekter on nüüdseks taastatud.

"Jaam kaotas ühenduse oma ainsa välise elektriliiniga, mis sundis seda jahutus- ja ohutusfunktsioonide tagamiseks tuginema avariidiiselgeneraatoritele," teatas IAEA.

Kümme tundi hiljem kinnitas IAEA, et elektrivarustus on taastatud.

"See on konflikti jooksul 27. selline sündmus, mis rõhutab jätkuvalt ebakindlat tuumaohutuse olukorda," ütles IAEA peadirektor Rafael Mariano Grossi viimase elektrikatkestuse kohta.

Juunis sundis sarnane katkestus jaama tuginema avariidiiselgeneraatoritele 15 tundi.

Lõuna-Ukrainas Enerhodari linnas asuv Zaporižžja tuumaelektrijaam on Euroopa suurim. See on olnud Venemaa okupatsiooni all alates Ukrainasse suunatud täiemahulise sissetungi algusest.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 2980 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 609 380 (+2980);

- tankid 12 462 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 25 683 (+15);

- suurtükisüsteemid 52 112 (+68);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2263 (+6);

- õhutõrjesüsteemid 1753 (+2);

- lennukid 452 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robotisüsteemid 3109(+10);

- operatiivtaktikalised droonid 602 020 (+1843);

- tiibraketid 5196 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 172 488 (+638);

- eritehnika 4889 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.