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Sõja 1712. päev: Venemaa suurimaid naftatehaseid Nižni Novgorodis süttis droonirünnakus

Välismaa
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Plahvatused Venemaa naftatehases pühapäeva öösel
Plahvatused Venemaa naftatehases pühapäeva öösel Autor/allikas: kuvatõmmis Exilenova/Telegram
Välismaa

Ukraina seirekanalite teatel rünnati pühapäeva ööl droonidega üht suurt Venemaa naftatöötlemistehast, mis asub Nižni Novgorodi oblastis Kstovos. Tabamuse saanud tehas on Venemaa suuruselt neljas naftatöötlemistehas.

Oluline 1. novembril kell 21.32:

- Moskva lükkas tagasi Kiievi ettepaneku relvarahu pikendamiseks;

- Ukraina: Vene lahingukaotused oktoobris olid suurimad alates 2022. aastast;

- Vene õhulöögid jätsid Ukrainas sajad tuhanded inimesed elektrita;

- Ukraina ründas droonidega Lukoili naftatöötlemistehast;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 2100 sõdurit.

Moskva lükkas tagasi Kiievi ettepaneku relvarahu pikendamiseks

Venemaa lükkas pühapäeval tagasi Ukraina pakkumise pikendada Hersoni lõunapiirkonnas pühapäeval lõppevat relvarahu, teatas Ukraina kõrge ametnik uudisteagentuurile AFP.

Pakkumise tegi ametniku sõnul Ukraina välisministeerium.

"Venelased ei taha seda," sõnas allikas.

Ukraina: Vene lahingukaotused oktoobris olid suurimad alates 2022. aastast

Ukraina relvajõudude kindralstaap teatas, et Venemaa lahingukaotused olid 2026. aasta oktoobris suuremad kui ühelgi teisel kuul pärast seda, kui Moskva alustas 2022. aastal täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

Kindralstaabi andmetel ulatusid Venemaa hinnangulised kaotused oktoobris 54 400 sõdurini. See on 8170 võrra rohkem kui eelmisel kuul.

See arv hõlmab hukkunuid, haavatuid ja teadmata kadunuid.

Kindralstaabi sõnul on selline suur kaotuste määr oluline, kuna see ületab vaenlase võimekust oma üksusi täiendada. "Iga sõjakuu läheb Vene armeele maksma üha rohkem," ütles kindralstaap.

Rahvuskaardi 1. Azovi korpus teatas, et märkimisväärne osa Moskva kaotustest tulenes Venemaa pealetungist Donetski oblastis asuva Dobropillia linna suunal.
Korpus hindas, et nad on ühel Venemaa pealetungi võtmesuunal tapnud, haavanud või vangi võtnud üle 6800 Vene sõduri.

Oktoober oli rekordiline kuu ka Ukraina mehitamata süsteemide vägedele, kirjutas nende ülem Robert Magyar Brovdi sotsiaalmeedias.

Brovdi sõnul tabasid tema väed oktoobris Vene sõdureid keskmiselt iga 159 sekundi järel, mis teeb keskmiselt 542 kaotust ööpäevas.

Vene õhulöögid jätsid Ukrainas sajad tuhanded inimesed elektrita

Vene õhulöögid jätsid pühapäeval sajad tuhanded ukrainlased elektrita, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski sõnul ründas Venemaa viimase ööpäeva jooksul Ukraina energiataristut neljas oblastis.

"Löökide intensiivsus on väga kõrge ja venelased tahavad maksimaalselt ära kasutada meie vajakajääki ballistiliste rakettide tõrjumisel," lausus Zelenski.

Ukraina ründas droonidega Lukoili naftatöötlemistehast

Telegrami kanalid Exilenova+ ja Supernova+ avaldasid teateid ja kaadreid väidetavast rünnakust Venemaa naftatöötlemistehasele Kstovos.

Ka sõltumatu Venemaa väljaanne ASTRA teatas, et Lukoil-Nižegorodnefteorgsintezi rafineerimistehast (tuntud kui NORSI) on tabatud ning see põleb.

NORSI ehk Lukoil-Nižegorodnefteorgsintezi tehas on Venemaa suuruselt neljas naftatöötlemistehas ja suuruselt teine ​​bensiinitootja; aastas töödeldakse seal ligikaudu 15–17 miljonit tonni toornaftat. Lisaks toodetakse seal bituumenit ning diislikütust ja lennukikütust, mida kasutatakse Venemaa relvajõudude varustamiseks.

Tehas asub Ukraina piirist umbes 800 kilomeetri kaugusel.

Ukraina on seda rajatist rünnanud mitmel korral; muu hulgas toimus 26. augustil rünnak, mis leidis kinnitust ja põhjustas suure tulekahju. Toona saadud kahjustuste tõttu peatas NORSI oma tegevuse.

Alates 2026. aasta algusest on Ukraina viinud läbi järjepidevat operatsiooni rünnates kaugmaadroonidega Venemaa energiataristut – eelkõige naftatöötlemistehaseid ja kütusehoidlaid, mis on Venemaa sõjategevuse jätkamiseks kriitilise tähtsusega.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 2100 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes  1 590 270 (+2100) ;

- tankid 12 451 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 25 622 (+2);

- suurtükisüsteemid 51 755 (+16);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2249 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1730 (+0);

- lennukid 452 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robotisüsteemid 3054 (+9);

- operatiivtaktikalised droonid 591 605 (+944);

- tiibraketid 5140 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 168 739 (+259);

- eritehnika  4860 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Mari Peegel, Marko Tooming

Allikas: The Kyiv Independent, Reuters

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