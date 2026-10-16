Kyiv Independent: keegi ei võta vastutust Ukraina side piiramise eest

Ligi 48 tundi pärast seda, kui Ukraina Starshieldi terminalid hakkasid müstiliselt tõrkuma, ei ole keegi Washingtonis ega miljardär Elon Muski ettevõttes SpaceX võtnud vastutust ilmse otsuse eest piirata Ukraina sõjaväe sidet, kirjutas neljapäeval ajaleht The Kyiv Independent.

Ajaleht tõi välja, et Starshieldi terminalid ehk ettevõtte SpaceX loodud Starlinki militariseeritud versioon hakkas teatud kiiruse lähenedes ühendust kaotama, mis tekitas Ukraina drooniüksuste seas kaose. Ootamatu piirang häiris aktiivseid sõjalisi operatsioone.

"Tõsiasi, et keegi Washingtonis ei taha võtta vastutust Venemaa abistamise eest ukrainlaste tapmisel, näitab väga hästi, kui poliitiliselt mürgine see otsus oli," ütles Ameerika ajakirjanik ja kommentaator Michael Weiss väljaandele Kyiv Independent.

Piirangud kehtestati ajal, mil USA presidendi Donald Trumpi administratsioon avaldab Ukrainale jätkuvalt tugevat ja pidevat survet lõpetada õhurünnakud Venemaa naftarafineerimistehastele.

Ettevõtte SpaceX tegevjuht Elon Musk veeretas vastutuse süsteemi aeglustumise eest Pentagonile ja Trumpi administratsioonile.

"Starshieldi süsteemid kuuluvad USA valitsusele ja neid kontrollib USA valitsus," kinnitas Musk.

"Kõik kiiruse või kasutamise piirangud otsustab USA sõjavägi ja lõppkokkuvõttes USA president," kordas Muska hiljem sotsiaalmeedias.

Väljaanne Axios teatas USA ametnikest allikatele viidates, et piirangud olid tingitud tehnilisest rikkest süsteemis, kuigi mingeid täiendavaid tõendeid selle kohta pole ilmnenud.

Axiose andmetel eitas Valge Maja esindaja igasugust rolli piirangute kehtestamisel ja teatas, et kavatseb ettevõttega SpaceX ühendust võtta eesmärgiga välja selgitada, mis juhtus. Pentagon ei ole piirangut avalikult selgitanud.

Samm on tekitanud Washingtonis kaheparteiliselt viha, kuna president Trump läheneb vahevalimistele, kus Vabariiklikule Parteile prognoositakse kaotust.

"Ma ei hoia selles osas hinge kinni, et kaitseminister Hegseth pakuks siinkohal läbipaistvust. Seega palume kaitseministeeriumi peainspektoril algatada uurimine ning anda aru USA kongressile ja Ameerika rahvale," ütles vabariiklasest senaator Thom Tillis sotsiaalmeedias.

"Parimal juhul oli see vastuvõetamatu viga või eksimus. Halvimal juhul aga teadlik otsus vabastada väli Venemaa rünnakuks," lisas Tillis.

Üks allikas ütles, et praeguse seisuga on Starshieldi töö taastunud.

"Kaitseministeerium jätkab ka suhtlust, et selgitada välja kõik eilse piirangu põhjused ja asjaolud," lisas allikas.

"Teistel Ukraina sõjaväeüksustel esines ilmselt endiselt perioodilisi tõrkeid. Mõnel juhul töötab see ideaalselt, mõnel pool mitte," ütles teine anonüümseks jääda soovinud Ukraina sõjaväeallikas Kyiv Independentile.