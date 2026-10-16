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Prantsusmaa ja Saksamaa leppisid kokku Euroopas toodetud autode eelistamises

Välismaa
Emmanuel Macron ja Friedrich Merz EL-i tippkohtumisel
Emmanuel Macron ja Friedrich Merz EL-i tippkohtumisel Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Ludovic Marin
Välismaa

Prantsusmaa ja Saksamaa jõudsid reedel kokkuleppele Euroopa Liidu tööstuseelnõus Euroopas toodetud autode eelistamise ning uute autode heitmenõuete leevendamise osas, kirjutab Politico.

Kokkuleppe kohaselt nõustub Saksamaa Prantsusmaa pikaajalise nõudmisega kehtestada kavandatavas tööstuskiirendi seaduses (Industrial Accelerator Act) autotööstusele rangemad Euroopa päritolu komponentide kasutamise nõuded.

Prantsusmaa toetab vastutasuks Berliini püüdlust leevendada EL-i plaani lõpetada järk-järgult uute sisepõlemismootoriga autode müük.

EL-i praeguse eesmärgi järgi peavad ettevõtted 2035. aastaks vähendama uute sõidukite heitkoguseid 2021. aasta tasemega võrreldes 100 protsenti, kusjuures heitmete korvamise ja investeeringute abil on võimalik teenida kümneprotsendiline leevendus.

Prantsusmaa ja Saksamaa soovivad nüüd langetada 2035. aasta sihttaset 90 protsendini, ilma et ülejäänud kümne protsendi korvamiseks peaks investeerima alternatiivkütustesse, nagu pakkus välja Euroopa Komisjon.

"See tasakaalustatud lähenemine võimaldab Euroopa Liidul pürgida kliimaeesmärkide poole, tugevdades samal ajal autotööstuse tehnoloogilist sõltumatust, tööstusbaasi ja rahvusvahelist konkurentsivõimet," märkisid riigid ühisavalduses.

"Loodame, et Prantsuse-Saksa koostöö viib meie töökohtade ja tööstuse nimel kiiresti kokkuleppeni ka teiste partneritega," kirjutas Prantsusmaa president Emmanuel Macron sotsiaalmeedias.

Prantsuse presidendikantselei ametnik selgitas reedel, et Prantsuse-Saksa kokkuleppe kohaselt saab autotööstusele mõeldud Euroopa päritolunõudeid teatud tingimustel laiendada ka Ühendkuningriigile ja Šveitsile. 

See võib lahendada Briti peaminister Andy Burnhami valitsuse ühe peamise murekoha enne 20. novembril Brüsselis toimuvat Ühendkuningriigi ja EL-i tippkohtumist.

Kokkuleppele jõuti pärast seda, kui kantsler Friedrich Merzi koalitsioonivalitsuse väiksem partner, Saksamaa Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD), loobus vastuseisust.

"Tegu on Saksa tööstuspoliitika ajakohase ümberkujundamisega, kus pannakse märksa suuremat rõhku töökohtade ja tootmisüksuste säilitamisele," ütles sotsiaaldemokraadist keskkonnaminister Carsten Schneider.

"Saksa ettevõtetelt oodatakse selgelt, et nad kasutaksid neid uusi võimalusi investeerimiseks ja töökohtade tagamiseks siinsamas Saksamaal," lisas minister.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

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