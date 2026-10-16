António Costa soovib leida novembris lahenduse EL-i eelarvevaidlusele

Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costa soovib, et liikmesriigid jõuaksid kokkuleppeni juba selle aasta lõpuks. Costa teatas seetõttu Brüsselis toimuva kahepäevase tippkohtumise esimesel päeval, et kutsub 26. novembriks kokku täiendava kohtumise.

Üks EL-i ametnik ütles, et Costa kavatseb enne novembrikuist kohtumist esitada uued eelarvearvutused, mis peaksid aitama osapooltel kokkuleppele lähemale jõuda.

Costa sõnul võib läbirääkimiste venimine järgmisse aastasse kokkuleppe saavutamist märkimisväärselt edasi lükata. 2027. aastal toimuvad valimised Prantsusmaal, Itaalias ja Poolas, mis võivad eelarvekõnelused veelgi keerulisemaks muuta. See omakorda ohustaks põllumajandustootjatele ja teadlastele mõeldud EL-i maksete õigeaegset alustamist, sest uus eelarve peaks jõustuma 1. jaanuaril 2028.

Kompromissi leidmiseks soovib Costa edendada ka EL-i ühiseid tuluallikaid, mis vähendaksid liikmesriikide otseste eelarvemaksete koormust. Kõne all on Euroopa Parlamendi ettepanek kehtestada maksud krüptoettevõtetele, internetikihlvedudele ja suurtele tehnoloogiaettevõtetele.

Veebiväljaande Politico teatel avaldas Costa plaanile neljapäeval toetust ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Ta andis teada, et tal ei pruugi olla poliitilist mandaati eelarve heakskiitmiseks vahetult enne Prantsusmaa presidendivalimisi 2027. aasta aprillis.

Politico kirjutab, et Costa on keerulises olukorras, kuna liikmesriikide seisukohad on muutunud jäigemaks. Peamine erimeelsus puudutab eelarve suurust ja võimalikke kärpeid.

Saksamaa, Holland, Austria, Rootsi, Taani ja Soome soovivad EL-i kulutusi märkimisväärselt vähendada. Nende hinnangul ei piisa isegi Iirimaa ettepanekust kärpida eelarvet 159 miljardi euro võrra. Neljapäeval ühines kärpeid toetava rühmaga ka Belgia peaminister Bart De Wever.

Samas leiavad mitmed riigid, et kavandatav eelarve on liiga väike. Hispaania vasakpoolne peaminister Pedro Sánchez rõhutas, et eelarve ei ole piisav. Sánchezega nõustus tema ideoloogiline vastane ja Itaalia parempoolne peaminister Giorgia Meloni. Viimane rõhutas, et uusi kärpeid ei saa aktsepteerida.