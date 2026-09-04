X!

Politico: Kallas võitleb plaaniga lammutada EL-i diplomaatiline teenistus

Välismaa
Kaja Kallas
Kaja Kallas "Välisilmas" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Välismaa

Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Kaja Kallas peab kulisside võitlust Prantsuse-Saksa plaaniga, mis näeb ette tema juhitava diplomaatiline teenistuse reformimist. Kallas otsib toetust liikmesriikide pealinnadest ning töötab uue peasekretäri abiga välja alternatiivseid reformikavasid, kirjutab Politico.

Veel esmaspäeval kirjutas Politico, kuidas ümberkorraldused annaksid Kallasele võimu juurde. Nädala jooksul hakkasid aga Kallas ja tema liitlased väljendama, et ümberkorraldused võivad hoopis anda president Ursula von der Leyeni juhitud Euroopa Komisjonile suurema kontrolli bloki välispoliitika üle.

Kallas püüab veenda EL-i valitsusi, et ühenduse välispoliitika probleemid tulenevad ühehäälsuse nõudest ja aluslepingute puudulikust rakendamisest, mitte praegusest institutsionaalsest korraldusest, rääkisid kolm plaanidega kursis olevat EL-i ametnikku.

15 aastat tegutsenud Euroopa välisteenistust (EEAS) on langenud kriitika alla, kuna ei vasta enam praegustele vajadustele.

Venemaa sõda Ukraina vastu, USA president Donald Trumpi nõudmised Euroopale, Lähis-Ida konflikt ja üha vastanduvam Hiina panevad proovile EL-i tegutsemisvõime rahvusvahelisel areenil. Samuti laiendab Euroopa Komisjon oma rolli välispoliitikas, samas kui Berliin survestab järgmise pikaajalise eelarve läbirääkimiste taustal EL-i tegevuskulusid kärpima.

"Kui minu kohal on keegi, kes tegelikult otsuseid langetab, siis see ei toimi," ütles Kallas kolmapäeval ajakirjanikele pärast EL-i välisministrite arutelu Iirimaal Wicklow's.

Üks diplomaat märkis Prantsuse-Saksa plaane kommenteerides, et Kallas tahab kogu protsessi edasi lükata, sest ta ei taha alluda von der Leyenile. Teise diplomaadi sõnul soovitakse, et see teema üldse päevakorrast kaoks.

Vastuseisu viiakse ellu peamiselt välisteenistuse uue peasekretäri Kajsa Ollongreni kaudu, kes on külastanud EL-i pealinnu, et arutada liikmesriikide valitsustega reformiettepanekuid.

Ametnike ja ühe EL-i diplomaadi sõnul annab Ollongren ringreisi tulemustest ülevaate sel nädalal toimuval välisteenistuse üldkoosolekul, kus Kallas teda ka ametlikult esitleb.

Ühe ametniku sõnul teeb Ollongren eeldatavasti ettepaneku luua nn vanemate nõukogu ehk töörühm, mis hakkab vaagima võimalikke sisereforme.

Töörühma kuuluks ka välisteenistuse endine peasekretär Belén Martínez Carbonell, kes lükkas edasi EL-i Mehhiko delegatsiooni juhi ametisse asumise, et Ollongrenile nõu anda. Ametnike ja diplomaadi sõnul osaleb rühma töös samuti välisteenistuse kõrge ametnik Charles Fries.

Selle sammuga soovitakse anda välisteenistusele suurem kontroll reformiarutelu üle. See arutelu võib määrata, kas teenistus jääb EL-i välispoliitika aparaadis eraldiseisvaks osaks või integreeritakse see tihedamalt Euroopa Komisjoniga.

Politicole teadaolevas dokumendis esitatud Prantsuse-Saksa plaanid näevad ette suure osa välisteenistuse töötajate viimist Euroopa Komisjoni alluvusse. Kuigi plaanid nõuavad Kallase formaalse rolli tugevdamist, näevad liitlased ohtu, et need annavad von der Leyeni komisjonile välispoliitika üle suurema kontrolli.

Praegu paikneb välisteenistus Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel: Kallas teeb nõukogus, kus langetatakse välispoliitilisi otsuseid, koostööd liikmesriikide valitsustega, samas kui välisteenistus koordineerib komisjoniga oma tegevust.

Kallas väljendas kolmapäeval plaanide osas muret, märkides, et EL-i välisministrite enamik on institutsionaalsele muudatusele vastu.

Viimastel päevadel allkirjastasid 11 liikmesriiki, sealhulgas Prantsusmaa ja Saksamaa, lisaks välisteenistust puudutavale Prantsuse-Saksa aruteludokumendile ka Kallasele suunatud avaliku kirja, milles nõutakse EL-i välispoliitikas tõhusamat otsuste langetamist.

Kiri pakub välja võimaluse minna välis- ja julgeolekupoliitilistes otsustes valikuliselt üle kvalifitseeritud häälteenamuse kasutamisele. Praegu nõuab iga sellise teemaga seotud otsus ühehäälset toetust. Varem on see viinud tõsiste seisakuteni näiteks Ungari peaministri Viktor Orbáni tegevuse tõttu, kes seisis vastu EL-i toetusele Ukrainale.

Olles nõus eesmärgiga muuta EL-i välispoliitika operatiivsemaks ja tagada ühenduse huvide parem kaitse, väitis Kallas kolmapäeval, et lahendus peitub EL-i aluslepingute ja õigusaktide rakendamises. Need annavad talle teoreetiliselt järelevalveõiguse komisjoni välispoliitika üksuste üle, ilma et oleks vaja ulatuslikke reforme.

"Probleem ei ole aluslepingutes ega institutsionaalses korralduses," sõnas Kallas. "Probleem on nende rakendamises."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

Samal teemal

uus saade

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

13:48

Politico: Kallas võitleb plaaniga lammutada EL-i diplomaatiline teenistus

13:46

Eesti golfiseenioridel libises EM-medal viimasel päeval käest

13:42

Merilo sõnavõtt Pevkuri tagasiastumise teemal sai kriitikat Uuendatud

13:36

Kaidor Kahar läbis Norras lassokoolituse ja püüdis plastnööriga kunstpõtra

13:28

Riik paneb Eesti Posti müüki alghinnaga 52 miljonit

13:26

Kärt Pormeister: pealiskaudne ja hooletu minister

13:25

Michal pakkus kaitseministri kohta Heremile

13:13

Tugev vihm tekitab Pärnus probleeme Uuendatud

13:12

Hüdroinformaatik: Pärnut tabas sajandi vihm

13:10

Rangluu murdnud Johnston Tšiilis kaarti ei loe

Kontserdielamused

anna oma hääl

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

03.09

Vaher võttis vastutuse: RKIK ei veendunud, et 70 miljoni euro leping jõudis riigikontrollini

13:13

Tugev vihm tekitab Pärnus probleeme Uuendatud

03.09

Tehisaru leidis Eestist tuhandeid seni kaardistamata põllusaari

03.09

Eestile mürske lubanud indialaste firma: kahju kandsime hoopis meie

03.09

Eestit ähvardab oht maksta Euroopa Rahurahastust saadud summa tagasi Uuendatud

03.09

Sõja 1653. päev: Venemaa kaotas Ukraina rindel teist kuud järjest üle 40 000 sõduri Uuendatud

12:43

Ukraina korraldas mitu rünnakulainet Sotši vastu Uuendatud

03.09

Hambaarstide infosüsteemist lekkisid patsientide terviseandmed

03.09

Kohus mõistis noorpaari mõrvanud mehele eluaegse vangistuse Uuendatud

03.09

RKIK-il on lisaks India firmale probleeme veel kahe ettevõttega

ilmateade

SPORT

13:46

Eesti golfiseenioridel libises EM-medal viimasel päeval käest

13:10

Rangluu murdnud Johnston Tšiilis kaarti ei loe

12:34

Rait Ärm oli võidukas Tšehhis, Karl Patrick Lauk Hiinas

12:02

Tamm langes Hiinas konkurentsist veerandfinaalis

loe: kultuur

13:08

Vaata uuesti: Johannes Tralla erisaade "Kuus vaadet disainile"

12:45

Arhitekt Kahni 125. sünniaastapäeva tähistatakse Kuressaares näituse, filmipäevade ja seminariga

12:33

Tartu kunstimajas avatakse kolm uut näitust

11:50

HBO Harry Potteri sari jõuab vaatajateni jõuludel

loe: eeter

13:36

Kaidor Kahar läbis Norras lassokoolituse ja püüdis plastnööriga kunstpõtra

13:08

Vaata uuesti: Johannes Tralla erisaade "Kuus vaadet disainile"

12:08

Aasta olulisim muusikavõistlus tuleb taas: Eesti Laul 2027 startis koos muutustega

12:00

Laulukonkursi "EESTI LAUL 2027" reglement

Raadiouudised

12:35

Raadiouudised (04.09.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (04.09.2026 09:00:00)

03.09

Päevakaja (03.09.2026 18:00:00)

03.09

ERMi staatuse muutmine jõuab kooskõlastusringile

03.09

Maaelu Teadmuskeskuse uue hoone fuajee sai Oliver Soometsa loodud skulptuuri

03.09

Eestit ähvardab oht, et kaduma läinud mürsuraha tuleb Euroopa Liidule tagasi maksta

03.09

Raadiouudised (03.09.2026 15:00:00)

03.09

Palgad tõusid aastaga 5,5 protsenti

03.09

Euroopa Liidus kaalutakse Vene kodanikele karmimaid viisapiiranguid

03.09

Raadiouudised (03.09.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo