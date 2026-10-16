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Politseinikud pidasid kinni tulistamises kahtlustatava mehe

Eesti
Politseiauto.
Politseiauto. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Reedel veidi pärast kella 18 sai politsei teate tulistamisest talus Märjamaa vallas, kus hukkus üks ja sai viga veel üks inimene. Politseinikud pidasid sündmuskohalt lahkunud 73-aastase kahtlustatava kinni tunni möödudes Jüris.

Kesk-Eesti politseijaoskonna patrullpolitseinik Heleri Vesik ütles, et politsei reageeris kõrgeima prioriteedi väljakutsele, kui tuli teade selle kohta, et Märjamaa vallas tulistati kahte inimest.

"Tulistaja lahkus sündmuskohalt, kuid tema isik oli teada ning alustasime kohe tööd, et mehe asukoht tuvastada ja ta kinni pidada. Kuna mees oli juba kahe inimese suhtes tule avanud, siis oli kahtlemata tegemist väga ohtliku sündmusega ja meie jaoks oluline mees kiiresti tabada. Tuvastasime, et kahtlustatav lahkus autoga ja liikus Tallinna suunas. Veidi pärast kella 19 pidasid politseipatrullid mehe kinni Jüris. Politseinikud leidsid temaga kaasas olnud relva," kirjeldas Vesik.

Tulistamises said viga 72-aastane mees ja 70-aastane naine. Vaatamata esmaabile mehe elu päästa ei õnnestunud ja ta hukkus sündmuskohal. Naine toimetati raskete vigastustega haiglasse.

Heleri Vesiku sõnul töötavad politseinikud sündmuskohal ja koguvad tõendeid juhtunu kohta.

"Hetkel on vara teha järeldusi selle kohta, mis täpselt ja miks juhtus ning teo motiivid selgitame välja menetluse käigus. Küll aga saame kogutud info pinnalt öelda, et tulistaja ja kannatanud olid omavahel tuttavad," ütles Vesik politseinik.

Kahtlustataval ei ole relvaluba ega seaduslikku relva ning kasutatud relva päritolu on selgitamisel.

Juhtunu uurimiseks alustati kriminaalmenetlust teise inimese tapmist käsitleva paragrahvi alusel, menetlust juhib Lääne ringkonnaprokuratuur.  

"Relva kasutamine teise inimese vastu on äärmiselt tõsine sündmus, mistõttu tuleb juhtunu asjaolud põhjalikult välja selgitada. Prokuratuur taotleb kohtult kahtlustatava vahistamist esialgu kaheks kuuks. Tulistamise täpsemad asjaolud ja juhtunule antav õiguslik hinnang selguvad menetluse käigus," lausus prokurör Keili Tiirik.

Toimetaja: Marko Tooming

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