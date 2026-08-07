Politsei pidas Mõisakülas kinni valla esindajat ähvardanud mehe

Neljapäeva hommikul andsid Mulgi valla töötajad politseile teada, et 41-aastane mees on saatnud öö jooksul mitu ähvarduskirja. Kirju ja mehe tausta analüüsides leidsid politseinikud, et poliitiku elu võib reaalselt ohus olla, mistõttu kaasati kiirreageerijad ning mees peeti kella 13 ajal Mõisakülas kinni.

Viljandi menetlusgrupi eriasjade uurija Hendrik Ebberi sõnul suhtub politsei kõikidesse sellistesse ähvardustesse äärmiselt tõsiselt.

"Analüüsime iga kord hoolikalt, kas esineb reaalne oht, sest ähvardused ja sõim, mis on e-kirjas või sotsiaalmeedias, ei pruugi alati sinna jääda. Antud juhul selgitasime välja, et mehe ähvardused võisid saada alguse konfliktist, mis on tekkinud kahtlustatava ja valla vahel. Nimelt on kohalik omavalitsus teinud mehe elukoha heakorra suhtes märgukirja, sest see ei vasta tiheasustuse nõuetele. Hetkel teadaolevalt ärritas selline pöördumine kahtlustatavat ning oli ajendiks, miks mees valda ja poliitikut isiklikult ähvardas," rääkis Ebber.

Arvestades mehe ettearvamatut käitumist ja vajadust hoida ära võimalikke kuritegusid, taotles prokuratuur tema vahistamist. Kohus rahuldas taotluse ning võttis mehe reedel pärastlõunal esialgu kaheks kuuks vahi alla.

Prokurör Andraš Tšitškan selgitas, et kahtlustatava tegevus ei piirdunud pelgalt solvavate sõnumite või emotsionaalse väljaütlemisega. "Valla juhtivtöötajale saadetud sõnumid sisaldasid konkreetseid tapmisähvardusi koos neid illustreeriva pildiga, mistõttu tuli ähvardust hinnata tõsiseltvõetavaks. Avaliku võimu esindajate suhtes suunatud vägivallaähvardused ei puuduta üksnes konkreetset inimest, vaid mõjutavad avaliku võimu turvalist toimimist laiemalt," märkis prokurör.

"Juhul, kui keegi tunneb ohtu oma elule ja tervisele, siis tuleb sellest politseile alati teada anda. Hindame põhjalikult iga juhtumit, et selgitada välja, kas sõnadega võivad kaasneda ka päris tegevused. Politseisse tasub pöörduda ka juhul, kui ähvardamine on toimunud varem. Sel juhul võib sellest teada anda politsei kodulehel, võtta ühendust piirkonnapolitseinikuga või kirjutada veebipolitseinikule," selgitas uurija Hendrik Ebber.

Juhtunu uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust paragrahvi järgi, mis käsitleb vägivalla kasutamist võimuesindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega.