Poola tulistaja tappis enne masstulistamist ka oma vanemad ja õe

Autoga Lõuna-Poolas asuva Krakowi linna südamesse vanale turuplatsile sõitnud ja rahva seas tule avanud mehel õnnetus eile pärastlõunal tappa kuus inimest - neli poolakat, ühe briti ja ühe veel teadmata kodakondsusest inimese. Vigastatuid on 16, sealhulgas tulistaja ise ja ta kahjutuks teinud politseinikud. Tema motiivide kohta on võimude esmane kahtlustus ideoloogia.

"Kõik viitab sellele, et tulistajat mõjutas äärmusparempoolne ideoloogia, seda uuritakse. Politseinikud on sündmuskohal, samuti riikliku julgeolekuagentuuri agendid, nad on kohal sündmuskohal ja inimese kodus," rääkis siseminister Marcin Kierwinski.

Tulistaja kodust tulid välja järgmise kuriteo jäljed.

"Kaks naist ja üks mees on leitud surnuna kurjategija kodust. See on erakordne tragöödia. On alust arvata, et tegemist on tema pereliikmetega," ütles peaminister Donald Tusk.

Selgus, et tapetud olid mehe vanemad ja tema õde. "Ma saan kinnitada, et korterist leitud surnukehad on tulirelva vigastustega," ütles prokuratuuri pressiesindaja Daniel Prokopowicz.

Ühtlasi leiti kodust ohtralt laskemoona ja seitse tulirelva, Krakowis oli tulistajal kaasas veel neli relva. Kokku 11 relva load olid tulistaja ja tema isa nimel. Tema koolikaaslase sõnul ei ilmnenud noormehel õpingute ajal mingeid märke äärmusparempoolsetest vaadetest.

"Ma olen ausalt sõnatu. Me tundsime üksteist mõned aastad, sellest ajast alates on paljugi juhtunud. Palju võib olla muutunud tema vaimses seisundis pärast keskkooli lõppu. Ta läks ilmselt ülikooli ja võis sattuda mingitesse ringkondadesse," ütles tulistaja endine koolikaaslane Karol.

Üldiselt väga turvalise Poola jaoks on tegemist harukordse kuriteoga.

"See on minu jaoks lihtsalt kohutav. Ma olen täis suurt kurbust," ütles kohalik elanik Malgorzata Pizon.

"See on minu jaoks kohutav, et midagi sellist võib juhtuda Poolas, sest seda ei ole siin kunagi juhtunud. See on raske, sest ma arvan, et see võib olla minu maal uus ajastu," lisas samuti kohalik elanik Witold Slowikowski.

Riigis on väljakuulutatud kahepäevane lein.