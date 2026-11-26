Joobes juht põhjustas liiklusõnnetuse, milles sai raskelt viga tema alaealine poeg, kuid prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse ning leidis, et mehe süü polnud suur.

Mullu juulis põhjustas Tallinnas raske liiklusõnnetuse Porsche juht, kes kaotas kiirendades sõiduki üle kontrolli, kaldus vastassuunavööndisse ja põrkas kokku vastutuleva BMW-ga. Porsche juhi joobeks mõõdeti 0,50 promilli. Kokkupõrkes sai raskelt viga Porsche kõrvalistmel viibinud alaealine poiss, kes oli juhi enda poeg.

Kuigi prokurör leidis, et Porsche juht oli õnnetuses süüdi, lõpetas prokuratuur tema suhtes kriminaalmenetluse oportuniteedi põhimõttel. Prokuröri hinnangul ei olnud mehe süü suur ning puudus avalik menetlushuvi tema karistamiseks.

Menetluse lõpetamise määruses märkis prokurör, et mees võttis kuriteo omaks ja kahetses juhtunut siiralt. Ta lisas, et puhtsüdamlik kahetsus on karistust kergendav asjaolu, mis vähendab kahtlustatava süüd.

Alaealine, kes viga sai, oli juhi poeg

Samuti arvestas prokurör, et õnnetus mõjutas märkimisväärselt mehe perekondlikke suhteid. Tema sõnul oli mees saanud juhtunu tõttu juba rängima võimaliku karistuse, kuna vigastatu oli tema poeg.

Ülekuulamisel rääkis mees, et mõistab, kui palju raskemate tagajärgedega oleks õnnetus võinud lõppeda. Ta oli pojaga juhtunu läbi arutanud, oma eksimust tunnistanud ja vabandust palunud. Poeg andestas isale.

Mees kinnitas, et teeb kõik endast oleneva, et midagi sellist enam ei korduks. Tema sõnul on suhted pojaga head ning õnnetuse läbielamine lähendas neid ja tugevdas suhteid.

Ka poeg kirjutas oma selgituses, et peres on juhtunut palju arutatud ning õnnetus on olnud kõigile tõsiseks õppetunniks. Ta kirjeldas isa kaasava ja hooliva lapsevanemana, kellega veedab palju aega ning räägib avatult olulistest asjadest.

Ema ei soovinud mehele kriminaalkorras karistamist

Lapse ema sõnul kahetseb poja isa juhtunut väga ning on pärast õnnetust pakkunud pojale vajalikku hoolt ja tuge. Ema ei soovinud mehe kriminaalkorras karistamist ning tal puudusid tema vastu ka materiaalsed nõuded. 2026. aasta aprilliks oli poisi tervis täielikult taastunud.

Ükski BMW-s viibinud inimene raskelt viga ei saanud. Porsche juht oli varem kriminaalkorras karistamata ning tema suhtes ei olnud ka varasemaid kriminaalmenetlusi lõpetatud. Pärast õnnetust ei ole tema suhtes uusi kriminaalmenetlusi algatatud.

Prokurör leidis, et menetluse lõpetamine ei kahjusta ühiskonna usku õiguse kehtivusse ning pole põhjust arvata, et karistamata jätmine tooks kaasa uusi süütegusid.

Mehele jäid kanda kindlad kohustused

"Karistust kohaldatakse üksnes siis, kui selle järele on tungiv vajadus ning muudest vahenditest ei piisa," märkis prokurör menetluse lõpetamise määruses. Prokurör Ilona Litvinova selgitas, et oportuniteedi põhimõtte rakendamisel jäetakse inimene kriminaalkorras karistamata, kuid talle määratakse konkreetsed kohustused.

"See, et õnnetuses sai eluohtlikke vigastusi laps, muudab juhtunu kahtlemata väga tõsiseks ning seda ka otsuse tegemisel arvestati," ütles Litvinova. Tema sõnul tuleb iga juhtumit hinnata tervikuna ning kaaluda, milline sekkumine aitab konkreetse inimese puhul kõige paremini uut kuritegu ära hoida.

Porsche juhile määrati kohustus tasuda riigituludesse 1000 eurot ja hüvitada 964 euro ulatuses kriminaalmenetluse kulud. Lisaks peab ta aasta jooksul andma neli PEth-vereproovi, millega kontrollitakse tema alkoholitarvitamist. Samuti ei tohi ta aasta jooksul toime panna uusi liikluskuritegusid. Kohustuste täitmata jätmisel menetlus uuendatakse.

Eesmärk mõjutada mehe riskikäitumist

Litvinova sõnul on kohustuste eesmärk mõjutada mehe riskikäitumist ja kontrollida tema alkoholitarvitamist ka pärast kriminaalmenetluse lõpetamist.

"Ühegi karistuse ega menetlusotsusega ei saa anda garantiid, et inimene enam kunagi seadust ei riku," sõnas Litvinova. Ta selgitas, et meetmete abil saab vähendada uue rikkumise riski. Alkoholi tarvitanuna rooli istudes ei sea juht ohtu ainult ennast, vaid ka oma kaasreisijaid ja teisi liiklejaid.