Meedia: Trumpi uus pressiesindaja lasti ametist lahti

Kriitika alla sattunud Valge Maja uue pressiesindaja Katie Zacharia ametis jätkamine muutus ebatõenäoliseks, kui president Donald Trump soovitas tal reedel ümber mõelda.

"Ma küsisin: "Katie, kas see on sinu jaoks?"" rääkis Trump ajakirjanikele ajal, mil Zacharia tõrjus kriitikat oma valeväite kohta, et ta on jurist, ning oma laialdaselt kritiseeritud esimese ametliku pressibriifingu pärast.

"Ma ütlesin: "Katie, sa ei pea seda tegema"... Ma ütlesin talle: "Ausalt, sinu asemel ma mõtleksin ümber,"" lausus Trump.

Mõni minut hiljem tsiteeris Fox News nimetuks jäänud ametnikku, kelle sõnul on 41-aastane Zacharia Valgest Majast lahkumas.

Zacharia alustas oma tööd alles viis päeva tagasi, võttes ameti üle Karoline Leavittilt, kes aitas Trumpil Valge Maja meediakajastust ümber kujundada, kaasates sõbralikumaid väljaandeid ja rünnates ägedalt kriitilist meediat.

Zacharia algus oli konarlik, kui ta pidas teisipäeval oma esimese pressibriifingu.

See kestis alla 15 minuti, alustades tema sõnul Trumpi paljude saavutuste märkimisväärselt aeglase ettelugemisega, mille järel võttis ta ajakirjanikelt vaid kolm küsimust.

Seejärel sattus ta skandaali, kui selgus, et tema varasemad väited juristiameti kohta ei vastanud tõele.

Zacharia oli teleesinemistes ja sotsiaalmeedias nimetanud end juristiks ning märkinud end Californias asuva konservatiivse mittetulundusühingu peajuristiks.

Neljapäeval tunnistas ta aga, et ei sooritanud advokatuurieksamit, mis on Ühendriikides juristina praktiseerimise eelduseks.

Neljapäeval andis ta intervjuu Fox Newsi saatejuhile Sean Hannityle, kes on Trumpi lähedane liitlane, kuid Hannity paistis Zacharia suhtes olevat tõrjuv.

Ta küsis pressiesindajalt, kes lõpetas 2011. aastal Californias Pepperdine'i ülikooli õigusteaduskonna, kas ta kunagi uuesti advokatuurieksamit sooritas. Naine vastas: "Ei sooritanud."

"Mul ei olnud kunagi kavatsust juristina tööle hakata," ütles ta.

Teises neljapäevases intervjuus Trumpi-meelsele väljaandele Real America's Voice ütles Zacharia, et oli end advokatuurieksamile registreerinud, kuid abikaasaga Hiinasse kolimise plaanid hajutasid tema tähelepanu ja tekitasid segadust.

"Tulemused on mõnevõrra ebaolulised, sest ma teadsin, et mul ei lähe Hiinas advokatuurieksamit vaja," ütles ta.

Zacharia sõnul olid paljud valdkonna inimesed talle kinnitanud, et ta võib end oma õigusteaduse kraadi tõttu juristiks nimetada.

Püüdes edasist kahju piirata, andis ta reedel kaitsva tooniga intervjuu Trumpi-sõbralikule saatele "Fox and Friends", öeldes: "Mind palgati Valge Maja pressiesindajaks, mitte Valge Maja õigusnõunikuks."

Kuid "Fox and Friends", mis teeb sageli sõbralikke intervjuusid Trumpi administratsiooni ametnikega, oli reedel ebatavaliselt otsekohene, kui saatejuht küsis Zacharialt, kas tal on endiselt presidendi usaldus.

"Loodan, et suudan võita kõigi mind ümbritsevate inimeste usalduse," ütles ta, põigeldes küsimusest kõrvale.

Lisaks juristi kvalifikatsiooni teemalise segaduse klaarimisele ei ole Zacharia veel teatanud, millal ta Valges Majas järgmise pressibriifingu korraldab.

Zacharia ütles, et teise pressibriifingu aeg sõltub Valge Maja kommunikatsiooniosakonnast ja Trumpist, keda ta kiitis kui kõige töökamat ja uskumatumat meest.

Zacharia tekitas neljapäeval täiendavat poleemikat, kui ta halvustas Hiinat, mille juht Xi Jinping oli hiljuti Trumpi külaline suurejoonelisel Washingtoni visiidil.

Pressiesindaja meenutas, et 2016. aastal levis arusaam, et Hiina möödub peagi Ühendriikidest.

"Mäletan seda väga selgelt, olles just Hiinast tulnud, mõtlesin: "Kuidas on Hiina järgmine esilekerkiv riik? Neil pole isegi korralikke tualette"," ütles ta intervjuus parempoolsele suunamudijale Jack Posobiecile.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Mao Ning vastas reedel, et Zacharia peaks Hiinat sagedamini külastama.