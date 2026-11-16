WSJ: Rubio ja Miller ühendasid jõud ning kujundavad nüüd Trumpi poliitikat

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Stephen Miller ja Marco Rubio pidasid varem rändepoliitika pärast ägedat võitlust, kuid nüüdseks on Valge Maja personaliülem ja välisminister sõlminud liidu. Lehe teatel avaldavad Miller ja Rubio märkimisväärset mõju nii USA immigratsiooni- kui ka välispoliitikale.

Allikate sõnul viibis Rubio novembri alguses Milleri Valge Maja kabinetis, kui ruumi sisenes üks nõunik ja soovitas telefoni vaadata. Trump oli äsja teatanud sotsiaalmeedias, et Millerist saab Valge Maja uus personaliülem. Miller pöördus Rubio poole, viskas nalja ja ütles, et on nüüd tema ülemus. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul surusid mehed seejärel kätt, vahendas The Wall Street Journal.

42-aastane Miller töötas varem Valge Maja personaliülema asetäitjana ning ta on Trumpi administratsiooni karmi immigratsioonipoliitika üks peamisi kujundajaid. Rubio täidab korraga nii välisministri kui ka riikliku julgeoleku nõuniku ülesandeid.

The Wall Street Journali teatel teevad nad nüüd koostööd, ühendades Milleri bürokraatliku mõjuvõimu Rubio diplomaatilise kogemusega. Mõlemad jagavad sarnast nägemust USA immigratsiooni- ja välispoliitikast ning on teinud koostööd mitme Trumpi administratsiooni olulise algatuse elluviimisel.

Allikate teatel oskavad Miller ja Rubio esitada Trumpile ettepanekuid viisil, mis läheb kokku presidendi maailmavaatega.

Vabariiklaste ebaedu viimastel vahevalimistel on toonud päevakorda ka küsimuse, kas Rubio võib kandideerida 2028. aasta presidendivalimistel. Tema toetajad on kutsunud teda presidendiks kandideerima, kuigi Rubio on varem lubanud toetada asepresident JD Vance'i võimalikku kandidatuuri.

Rubiol on samas seljataga pikk poliitiline karjäär, senatisse valiti ta juba 2011. aastal. Kaks aastat hiljem liitus ta mõlema partei esindajatest koosneva rühmaga, mille eesmärk oli töötada välja immigratsioonireform. Nende koostatud eelnõu sattus aga karmi joont pooldavate konservatiivide ägeda kriitika alla.

Miller oli toona 27-aastane ja töötas Alabama vabariiklasest senaatori Jeff Sessionsi nõunikuna. Ta kritiseeris eelnõu teravalt ning tegutses kulisside taga selle nimel, et nõrgestada Rubio positsiooni vabariiklaste seas. Nende vastasseis jätkus 2015.–2016. aastal, kui Rubio kandideeris vabariiklaste presidendikandidaadiks.

Rubio väitis toona, et Trump hävitab vabariiklaste partei. Hiljem liitus ta aga Trumpi lähikondlastega ja võitis presidendi usalduse. Seejärel leidis Rubio ühise keele ka Milleriga.

Milleri soov viia ellu ranget immigratsioonipoliitikat langes kokku Rubio pikaajalise huviga Ladina-Ameerika vastu.

Kui Trump 2021. aastal Valgest Majast lahkus, jäid Rubio ja Miller omavahel suhtlema. Rubiole avaldasid muljet mitmed Trumpi kõned, millest paljud olid Milleri poolt kirjutatud. Trump naasis seejärel Valgesse Majja ning Rubio sai USA välisministriks.

Uues ametis asus ta ellu viima ka Milleri toetatud rangemat immigratsioonipoliitikat. Muu hulgas sõlmis ta El Salvadoriga kokkuleppe, mille alusel paigutati USA-st välja saadetud inimesed sealsesse range režiimiga vanglasse. Rubio ja Miller tegid koostööd ka Palestiina-meelsete üliõpilaste viisade tühistamisel.

Rubio ja Milleri koostöö üks olulisemaid ühiseid ettevõtmisi oli USA kampaania Nicolás Maduro vastu, mis kulmineerus USA eriüksuste operatsiooniga. Kampaania elluviimisel leidsid nad liitlase kaitseminister Pete Hegsethi näol.

Pärast Maduro vahistamist einestasid Rubio ja Miller koos Mar-a-Lagos. Nendega liitus Milleri abikaasa Katie Miller, kes ulatas mõlemale mehele koti. Kottides olid hallid Nike'i spordidressid, mis olid täpselt samasugused nagu need, mida kandis Maduro USA vägede kätte langemise ajal.

Mõned Rubio liitlased kardavad samas, et tema tihe koostöö Milleriga võib kahjustada välisministri mainet mõõdukamate vabariiklaste ja teiste valijarühmade seas. Osa vabariiklasi peab just Milleri ranget immigratsioonipoliitikat üheks põhjuseks, miks erakonda tabas vahevalimistel ränk kaotus.