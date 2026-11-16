X!

WSJ: Rubio ja Miller ühendasid jõud ning kujundavad nüüd Trumpi poliitikat

Välismaa
Marco Rubio ja Stephen Miller
Marco Rubio ja Stephen Miller Autor/allikas: SCANPIX/AFP/MANDEL NGAN
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Stephen Miller ja Marco Rubio pidasid varem rändepoliitika pärast ägedat võitlust, kuid nüüdseks on Valge Maja personaliülem ja välisminister sõlminud liidu. Lehe teatel avaldavad Miller ja Rubio märkimisväärset mõju nii USA immigratsiooni- kui ka välispoliitikale.

Allikate sõnul viibis Rubio novembri alguses Milleri Valge Maja kabinetis, kui ruumi sisenes üks nõunik ja soovitas telefoni vaadata. Trump oli äsja teatanud sotsiaalmeedias, et Millerist saab Valge Maja uus personaliülem. Miller pöördus Rubio poole, viskas nalja ja ütles, et on nüüd tema ülemus. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul surusid mehed seejärel kätt, vahendas The Wall Street Journal

42-aastane Miller töötas varem Valge Maja personaliülema asetäitjana ning ta on Trumpi administratsiooni karmi immigratsioonipoliitika üks peamisi kujundajaid. Rubio täidab korraga nii välisministri kui ka riikliku julgeoleku nõuniku ülesandeid. 

The Wall Street Journali teatel teevad nad nüüd koostööd, ühendades Milleri bürokraatliku mõjuvõimu Rubio diplomaatilise kogemusega. Mõlemad jagavad sarnast nägemust USA immigratsiooni- ja välispoliitikast ning on teinud koostööd mitme Trumpi administratsiooni olulise algatuse elluviimisel. 

Allikate teatel oskavad Miller ja Rubio esitada Trumpile ettepanekuid viisil, mis läheb kokku presidendi maailmavaatega.  

Vabariiklaste ebaedu viimastel vahevalimistel on toonud päevakorda ka küsimuse, kas Rubio võib kandideerida 2028. aasta presidendivalimistel. Tema toetajad on kutsunud teda presidendiks kandideerima, kuigi Rubio on varem lubanud toetada asepresident JD Vance'i võimalikku kandidatuuri. 

Rubiol on samas seljataga pikk poliitiline karjäär, senatisse valiti ta juba 2011. aastal. Kaks aastat hiljem liitus ta mõlema partei esindajatest koosneva rühmaga, mille eesmärk oli töötada välja immigratsioonireform. Nende koostatud eelnõu sattus aga karmi joont pooldavate konservatiivide ägeda kriitika alla.

Miller oli toona 27-aastane ja töötas Alabama vabariiklasest senaatori Jeff Sessionsi nõunikuna. Ta kritiseeris eelnõu teravalt ning tegutses kulisside taga selle nimel, et nõrgestada Rubio positsiooni vabariiklaste seas. Nende vastasseis jätkus 2015.–2016. aastal, kui Rubio kandideeris vabariiklaste presidendikandidaadiks. 

Rubio väitis toona, et Trump hävitab vabariiklaste partei. Hiljem liitus ta aga Trumpi lähikondlastega ja võitis presidendi usalduse. Seejärel leidis Rubio ühise keele ka Milleriga. 

Milleri soov viia ellu ranget immigratsioonipoliitikat langes kokku Rubio pikaajalise huviga Ladina-Ameerika vastu. 

Kui Trump 2021. aastal Valgest Majast lahkus, jäid Rubio ja Miller omavahel suhtlema. Rubiole avaldasid muljet mitmed Trumpi kõned, millest paljud olid Milleri poolt kirjutatud. Trump naasis seejärel Valgesse Majja ning Rubio sai USA välisministriks. 

Uues ametis asus ta ellu viima ka Milleri toetatud rangemat immigratsioonipoliitikat. Muu hulgas sõlmis ta El Salvadoriga kokkuleppe, mille alusel paigutati USA-st välja saadetud inimesed sealsesse range režiimiga vanglasse. Rubio ja Miller tegid koostööd ka Palestiina-meelsete üliõpilaste viisade tühistamisel. 

Rubio ja Milleri koostöö üks olulisemaid ühiseid ettevõtmisi oli USA kampaania Nicolás Maduro vastu, mis kulmineerus USA eriüksuste operatsiooniga. Kampaania elluviimisel leidsid nad liitlase kaitseminister Pete Hegsethi näol. 

Pärast Maduro vahistamist einestasid Rubio ja Miller koos Mar-a-Lagos. Nendega liitus Milleri abikaasa Katie Miller, kes ulatas mõlemale mehele koti. Kottides olid hallid Nike'i spordidressid, mis olid täpselt samasugused nagu need, mida kandis Maduro USA vägede kätte langemise ajal. 

Mõned Rubio liitlased kardavad samas, et tema tihe koostöö Milleriga võib kahjustada välisministri mainet mõõdukamate vabariiklaste ja teiste valijarühmade seas. Osa vabariiklasi peab just Milleri ranget immigratsioonipoliitikat üheks põhjuseks, miks erakonda tabas vahevalimistel ränk kaotus. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:07

Enim Grammy nominatsioone pälvis briti laulja Raye

18:01

Bulgaaria lähistel läks droonirünnaku tõttu ümber kaubalaev

17:54

Eestit kollitanud Lukaku lõpetas resultatiivse koondisekarjääri

17:50

Kovalenko-Kõlvart: kaitseministeeriumi raport ei anna vastuseid Dataseli ja ARCA kontaktide tekkimise kohta

17:36

WSJ: Rubio ja Miller ühendasid jõud ning kujundavad nüüd Trumpi poliitikat

17:32

Tallinnas röövis mees bussijuhilt linnaliini bussi

17:21

Alcaraz alustas aastalõputurniiri kindla võiduga

17:20

Robert Pattinsonist saab järgmine James Bond

17:11

Noortel on raske tööd leida, kuid ettevõtted ei leia töötajaid

17:10

Kallase roll USA juhitud Ukraina rahukõnelustel on piiratud

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

15.11

Laupäeva öösel rünnati Vene luureteenistuse tellimusel kaitsetööstusettevõtte Threod hoonet Uuendatud

15.11

Michal palus ette valmistada Eesti-Vene piiri sulgemiseks vajalikud sammud Uuendatud

08:59

Kortermaja ühistu sai põlenguvaidluses kindlustusfirma vastu kohtus võidu

16:05

Tallinnas Tartu maanteel seiskas liiklusõnnetus osaliselt liikluse Uuendatud

07:10

Venemaa näeb Eesti otsuses piir sulgeda russofoobiat

16:05

Ukraina ründas droonidega Venemaal Ilski naftatöötlemistehast Uuendatud

15.11

Palloson: Venemaa sihib umbes kümmet Eesti kaitsetööstusettevõtet

12:30

Kallase roll EL-i läbirääkijana Ukraina rahukõnelustel on küsimärgi all

15.11

Reformierakond tahab vähendada lastega kodus olnud vanemate tulumaksu

15.11

Air Balticu ligi 618 000 reisija broneeringuandmed sattusid löögi alla

ilmateade

SPORT

17:54

Eestit kollitanud Lukaku lõpetas resultatiivse koondisekarjääri

17:21

Alcaraz alustas aastalõputurniiri kindla võiduga

16:48

Aru, Teppan ja nurgaründajad olid oma klubides resultatiivsed

16:13

Sakslased said oma mehe touchdown'i tähistada

loe: kultuur

18:07

Enim Grammy nominatsioone pälvis briti laulja Raye

17:20

Robert Pattinsonist saab järgmine James Bond

16:58

"Kaduviku" režissöör: kõik võttepaigad kannavad endas Vilniuse traumat ja kaduvikku

16:08

Anu Viltrop: muuseumikogude väärtus ulatub meie tänastest teadmistest kaugemale

loe: eeter

16:11

Haldi: mind köidab muusika pöörasus ja elujanu

15:31

Hugo Osula pojad: oleme kõvasti pingutanud, et isa varjust välja astuda

13:22

Alika: unistuste nimel ei pea kogu aeg punnitama

12:53

Arstid võitlevad laialdase sügeliste puhanguga

Raadiouudised

17:05

Taro: Eesti ja Venemaa vahelise piiri sulgemise tõttu tuleb vedajatel oma elu ümber korraldada

15:35

Haridustöötajate liit soovib õpetajatele suuremat palgatõusu kui valitsuse pakutud kolm protsenti

15:20

Raadiouudised (16.11.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (16.11.2026 12:00:00)

12:25

Noori ajendab tegevteenistusse astuma eelkõige sisemine motivatsioon

09:55

Läti valitsuse moodustavad Ühinenud Nimekiri ja Rahvuslaste Ühendus

09:55

Eesti Lastearstide Liit palub majandusministril toetada nutri-score´i kasutuselevõttu

09:20

Raadiouudised (16.11.2026 09:00:00)

15.11

Päevakaja (15.11.2026 18:00:00)

14.11

Päevakaja (14.11.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo