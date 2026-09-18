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Trump keelas mitme tuntud meediaväljande pääsu Valgesse Majja

Välismaa
USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

USA president Donald Trump teatas, et peatab mitme uudisteväljaande ajakirjanikel Valgesse Majja sisenemise.

Trump teatas oma sotsiaalmeedias, et keelab ligipääsu väljaannetele CNN, MSNOW ja Politico Valgesse Majja, süüdistades neid libauudiste levitamises.

"See samm on tingitud nende pidevast "kajastusest", mis koosneb valeuudistest! Meediaväljaanded ei tohiks saada pidevalt kirjutada või levitada väljamõeldisi ja valesid, kui nad kajastavad Ameerika Ühendriikide presidenti, Trumpi administratsiooni või Ameerika Ühendriike," ütles Trump.

Ühtlasi ähvardas president piirata ka teiste meediaväljaannete ligipääsu Valgesse majja.

BBC andmetel viibisid nii Politico kui ka CNN-i ajakirjanikud teadaande ajal endiselt Valge Maja territooriumil. Postituses ei mainitud konkreetseid lugusid ega kajastusi, mis selle sammuni viisid.

Alates ametisse naasmisest 2025. aasta jaanuaris on Trump ja tema administratsiooni ametnikud korduvalt sattunud konflikti Valge Maja ajakirjanikega.

2025. aasta veebruaris teatas Valge Maja, et võtab taas enda kontrolli alla Trumpi juurde pääseva ajakirjanike rühma – korralduse, mida oli üle sajandi hallanud Valge Maja korrespondentide ühendus.

Toimetaja: Johanna Alvin

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