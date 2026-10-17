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Michal: Eesti majandus kasvab Euroopa Liidu keskmisest kaks korda kiiremini

Eesti
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Peaminister Kristen Michal Reformierakonna volikogul.
Peaminister Kristen Michal Reformierakonna volikogul. Autor/allikas: Mati Leet/Reformierakond
Eesti

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles erakonna volikogul peetud kõnes, et geopoliitiline olukord ja maailmamajandus on juba viis aastat täis segadust, kuid tänu õigetele otsustele ei väära maailma tormid enam Eesti kasvukurssi.

"Reformierakond saab kindlalt öelda: meie plaan töötab. Eesti on juhitud läbi ränga katsumuse kindlale kasvurajale ja edeneb ka vastutuules. Meie ellu viidud ajaloo suurim tulumaksualandus kahekordistas majanduskasvu. Eesti majandus kasvab Euroopa Liidu keskmisest kaks korda kiiremini," ütles Michal.

"Palgad kasvavad, inimeste kontodele on tänavu laekunud keskmiselt kümnendiku võrra rohkem raha. Kasvanud on tarbimine ning rekordiliselt on puhatud ja reisitud nii Eestis kui ka välismaal. Tarbijate kindlustunne ja jaekaubanduse kasv on taastunud," lausus peaminister.

Michali sõnul toetab maksulangetus ka ettevõtteid: kasvavad nii tootmine kui ka eksport.

"Lisandub töökohti ja tööpuudus on langenud koroonaeelsele, 2020. aasta alguse tasemele. Inflatsioon on taandunud ja langeb veelgi."

"Meie tõstsime kaitsekulud viie protsendini SKP-st, tugevdades riigikaitset nii iseseisvalt kui ka koos liitlastega. Kaitstud Eesti annab peredele kindluse tulevikuplaanideks ja ettevõtetele julguse pikaajalisteks investeeringuteks," lisas Michal.

"Veelkord - Reformierakonna plaan töötab. Eesti inimesed mõistavad seda. Koidab see ka opositsioonile. Seetõttu valitseb nende ridades peataolek. Oma plaani puudumist varjatakse oskamatu mängurlusega," lausus Michal.

Michali sõnul on Isamaa ja Keskerakond end järgmiseks koalitsiooniks laulatanud ning võimalusel kaasatakse EKRE.

"Reformierakond on nende põhivaenlane põhjusega: Eesti jõukuse ja kasvu saab ärandada ainult meieta. Ükski teine erakond Eestis ei seisa ühtaegu nii tugevalt majanduse, riigikaitse, liberaalsete põhimõtete, eestikeelse hariduse ja kultuuri ning euroopalike väärtuste eest. Need on Eesti tuleviku alused," toonitas Reformierakonna esimees.

"Valimiste peaküsimus on, kas jõukus kasvab edasi või võetakse inimestelt ära. Sissetulekud peavad kasvama kiiremini kui hinnad. Jõukam Eesti saab rohkem panustada haridusse, tervishoidu, puhtasse loodusesse ja kvaliteetsemasse ellu. Reformierakonna plaan annab inimestele ja ettevõtjatele kindla suuna tulevikku," ütles Michal.

Reformierakond läheb valimistele sõnumiga "Kindel suund on tulevik"

Reformierakond avalikustas laupäeval Tartus toimunud volikogul oma valimisloosungi "Kindel suund on tulevik". Sõnum võtab liikmete hinnangul kokku erakonna sihi hoida Eesti kaitstuna, kasvatada majandust ning luua inimestele rohkem võimalusi ja kindlustunnet.

"Kindel suund tähendab, et Eesti hoiab oma vabadusi, keelt, suurepärast haridust ja kultuuri ning seisab liberaalsete väärtuste eest. See tähendab hoolt ka selle eest, et peredel oleks turvaline tulevik, eakatel väärikas elu ning ettevõtted saavad vabalt tegutseda," ütles Reformierakonna volikogu esimees Urmas Klaas.

Klaas meenutas, et märtsis avalikustatud Reformierakonna sinimustvalge visiooni keskmes on tugeva keskklassi kasv, julgeoleku kindlustamine ning tehisintellekti ulatuslikum kasutamine majanduses ja riigivalitsemises.

"Läheme valimistele selleks, et tugev julgeolek annaks peredele kindlust, inimeste töö ja teadmised looksid jõukust ning tehnoloogia aitaks ettevõtetel kasvada ja riigil tõhusamalt toimida," sõnas Klaas.

"Sõnumiga "Kindel suund on tulevik" rõhutame, et Eesti tulevikku kujundavad meie endi valikud. On meie endi otsustada, kas läheme edasi ebakindluse ja hirmu või tahtekindluse, ambitsiooni ja selge sihiga. Meie Reformierakonnaga tahame, et Eesti oleks kaitstud ja majandus kasvaks, sest nii tekib inimestel ja ettevõtetel rohkem võimalusi oma plaane ellu viia. See on see tulevik, mida luua tahame," lausus Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga. 

Toimetaja: Johanna Alvin

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