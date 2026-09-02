Keskerakond alustab riigikogus läbirääkimisi Michali umbusaldamiseks

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul ei saa pärast riigikontrolli hävitavaid järeldusi piirduda üksnes kaitseministri tagasiastumisega, sest vastutuse peab võtma ka Reformierakonna juhitud valitsus ja peaminister.

Keskerakonna fraktsioon alustab riigikogus läbirääkimisi teiste parlamendifraktsioonidega, et algatada peaministet Kristen Michali (Reformierakond) suhtes umbusaldusavaldus.

"Oleme aastaid kuulnud, kuidas Eesti inimesed ja ettevõtted peavad järjest rohkem panustama selleks, et tagada meie riigi ja inimeste julgeolek. Nüüd oleme teada saanud, et ka riigikaitse juhtimises valitsevad tõsised ja aastaid lahendamata probleemid. Kui inimestelt küsitakse julgeoleku nimel järjest rohkem raha, peab riik suutma vastutada selle eest, kuidas iga eurot kasutatakse," ütles Laats.

Keskerakonna fraktsiooni juhi sõnul ei ole küsimus enam ühes ministris ega ühes valdkonnas. "Reformierakond on aastaid valitsust juhtinud. Selle aja jooksul on riigi võlakoormus kasvanud, tervishoius ja erihoolekandes kuhjuvad probleemid, haridusvaldkonnas valitseb ebakindlus ning regionaalpoliitika on jätnud paljud Eesti piirkonnad tagaplaanile. Nüüd näeme tõsiseid probleeme ka valdkonnas, mida valitsus ise nimetab oma kõige tähtsamaks prioriteediks – riigikaitses," lisas ta.

"Peaminister ei saa lõputult peituda oma ministrite selja taha. Kui probleemid puudutavad üht valdkonda teise järel, on tegemist kogu valitsuse juhtimise probleemiga. Kaitseministri tagasiastumine ei vabasta peaministrit vastutusest," lausus Laats.

Laats ütles, et peaministril puudub rahva usaldus ja tema juhitud vähemusvalitsusel puudub riigikogus kindel enamus. "Eesti vajab valitsust, kes suudab riiki juhtida ja oma otsuste eest vastutada. Seetõttu alustab Keskerakonna fraktsioon konsultatsioone teiste Riigikogu fraktsioonidega peaministri umbusaldamiseks," lausus ta.

Kaitseminister Hanno Pevkur (Reformierakond) teatas kolmapäeva õhtul "Aktuaalses kaameras", et astub ministriametist tagasi.