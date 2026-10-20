Reformierakonna kampaaniat teeb seni poliitilisest reklaamist hoidunud Tank

Kui seni on Reformierakonnale valimiskampaaniaid teinud põhiliselt reklaamifirma Kontuur Leo Burnett, siis nüüd teeb seda Tank.

"Selle aasta alguses me vaatasime reklaamibüroode turul ringi ja leidsime koostöökoha sellise agentuuriga nagu Tank. Neil on värsket hingamist ja tahtmist väga palju, nad ei ole enne poliitilist kommunikatsiooni teinud, ja ma arvan, et see toob nii meie kampaaniasse kui üleüldiselt Eesti poliitkommunikatsiooni ja PR-i maastikule uut hingamist," ütles ERR-ile Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga.

Volkov: Reformierakonna usaldus on saanud kannatada

Tanki loovjuht Joel Volkov ütles, et agentuur välistas kõik teised erakonnad, aga Reformierakonnale otsustas appi minna.

"Tank pole oma 31 tegutsemisaasta jooksul poliitreklaami teinud. Kui Reformierakond 2026. aasta varakevadel Tanki poole pöördus, võtsime enne lõplikku keeldumist mõtlemiseks aja maha. Seekord otsustasime appi minna," ütles Volkov ERR-ile.

Volkov tõdes, et Reformierakonnal pole olnud parim hooaeg. "Poliitikud on teinud keerulistes olukordades vigu, on söödud oma sõnu ja kommunikatsioon on kokkuvõttes olnud lihtsalt halb. Seda näitab ka nende aktsia hind ehk reiting," sõnas ta.

Samas on tema sõnul Reformierakonna turuväärtus endiselt suur. "Selle aluseks on erakonna põhiväärtused ja liberaalne, ettevõtlik maailmavaade, mis on meie ühiskonna jõukama tuleviku seisukohalt ääretult tähtis. Me näeme, et just selline väärtusruum suudab ilma vaenu õhutamata seista vastu paremäärmusliku populistliku poliitika pealetungile, mis välisagentide õhutusel ka Eestis pärmina paisumas on," rääkis Volkov.

Volkov ütles, et Reformierakonna puhul pole küsimus tuntuses, mis on endiselt väga kõrge, vaid usalduses, mis saanud põhjalikult kannatada.

"Sellises olukorras tuleb asju teha teisiti. Usaldust ei taasta enesekiitus. Usaldust tuleb ehitada. See on pikk teekond, mille jooksul peab vaatama peeglisse ja olema aus. Tuleb rääkida muu hulgas ka oma nõrkustest ja võimalikest möödalaskmistest. Et näidata ennekõike endale, aga ka neile, kes sinust hoolivad, et sa ei ela paralleelmaailmas, vaid pingutad päriselt selle nimel, et inimesed sind taas usaldada võiksid," lausus Volkov.

"Reformi "pep talki" (ergutuskõne - tõlge) kampaania on selle kõige loominguline vastus. See on tõenäoliselt üks esimesi Eesti valimiskampaaniaid, kus poliitikud kuulavad, mitte ei räägi ise kogu eetrit täis," ütles Volkov veel.

Kas valimiskampaania loosung on piisavalt arusaadav?

Peasekretär Vaga rääkis, et Reformierakonna valimiskampaania loosung "Kindel suund on tulevik" sündiski koostöös agentuuriga Tank ja selle taga on sügavam sõnum.

""Kindel" on Reformierakonnal ajalooliselt selline traditsiooniline sõna olnud, kui on ka valitsusvastutus, ja tänases keerulises julgeolekuolukorras on teatava kindluse andmine, et Eesti on kaitstud, väga vajalik. Seda me ilmselgelt oma programmis ja tegevuses igapäevaselt väljendame. Mis puudutab tulevikuvaadet, siis tõesti, see on faktiliselt õige, et tulevik tuleb niikuinii ja aeg liigub ainult ühes suunas. Aga kahjuks me näeme Eesti poliitilises spektris, et kõik erakonnad ei mõtle tuleviku peale. Mõned erakonnad mõtlevad, et tegelikult oleks parem, kui lammutataks mingi olemasoleva süsteemi ära ja prooviks nii-öelda minevikku ehitada," rääkis Vaga.

"Me näeme, et Eesti peab jätkama seda teed, kus vabadused on kasvutrendil, majandus on kasvutrendil, ja Reformierakond on alati seda tulevikku ehitanud, seda paremat Eestit, mis homme tuleks ja mis oleks parem Eesti meie uutele põlvkondadele. See on meie mantra olnud tegelikult aastakümneid ja on ka nendel valimistel," lisas ta.

Ka Reformierakonna juht, peaminister Kristen Michal ütles teisipäeval Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et EKRE, Keskerakond ja Isamaa soovivad nii väärtustes kui ka tehnoloogiates minna tagasi, mitte edasi, ning see ongi loosungi põhimõte.

Seda, kas loosungi mitmemõttelisus on piisavalt arusaadav, otsustavad Vaga sõnul valijad.

"Kõik seda kindlasti ilmselgelt nii-öelda metatasandil läbi ei mõtle. Aga teistpidi, ma arvan, kui plakatil on "Kindel suund on tulevik" ja Reformierakond, siis saadakse aru, et see on väga loogiline," märkis Vaga.

Nii Kristo Enn Vaga kui ka Kristen Michal ütlesid, et Hanno Pevkuri ja Jürgen Ligi puudumine nädalavahetusel avaldatud Reformierakonna videoklippidest oli puhas juhus. "Ju nad siis ei olnud kohal, kas olid sõidus või kuskil mujal," sõnas Michal.

Vaga sõnul ei ole veel Pevkur teada andnud, kas ta riigikogu valimistel kandideerib.

Novembris hakkavad avalikkuse ette jõudma valimislubadused

Rääkides veel valimiskampaaniast, ütles Vaga, et eetrisse jõuavad video- ja TV-klipid ning samuti panustatakse välimeediasse. Lisaks hakkavad avalikkuse ette jõudma erinevad valimislubadused ning kandidaatide valimispiirkonnad.

Täpselt sõnastatud lubadusi Vaga praegu välja ei öelnud, aga tegi läbilõike valdkondadest, mida lubadused puudutavad.

"Suur fookus on endiselt riigikaitsel, majanduskasvul. Aga meil on töös ka konkreetsemad lubadused, mis puudutavad perepoliitikat, vanemahüvitise järgnevaid samme, ja samamoodi seda, kuidas energeetikas arusaadav plaan pikaajaliselt paika panna. Samuti see, mis puudutab eakate sihtrühma – et mis oleks vajalik, et pensionäride elujärg paraneks. Peaasjalikult on seal samamoodi pensionite indekseerimise jätkamine," loetles Vaga.

Ta lisas, et Reformierakonna valimisprogramm saab olema lausa pea 100 lehekülge pikk.

"Igas teemas on nii konkreetsed kui ka üldised lubadused olemas. Ja sellega me vaikselt toimetame ning novembri jooksul hakkame neid peatükkide kaupa avalikustama," sõnas Vaga.

Vaga sõnul toimuvad muutused mõnede piirkondade esinumbrite positsioonide seas.

"On palju inimesi, kes eelmisel korral kandideerisid, aga seekord näiteks ei kandideeri. Eelmine kord oli meil Kaja Kallas Harju- ja Raplamaal erakonna esimehena. Tema on kõrgel positsioonil Euroopas, ei ole enam tegevpoliitikas. Samamoodi kahjuks lahkunud Siim Kallas ei ole enam valimistel, ja nii edasi. Teatavaid muudatusi muidugi tuleb," lausus Vaga.

Täpsemalt lubab Vaga kandideerijatest ja piirkondadest rääkida novembrikuus.

Riigikogu valimised on tuleva aasta märtsis.