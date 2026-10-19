X!

Külli Taro: riigikogu näib olevat justkui jalus

Arvamus
Foto: Siim Lõvi/ERR
Arvamus

Peagi vallandub valimislubaduste laviin ja siis saame jälle nõudlikkust harjutama hakata. Iga lubaduse juures tasub küsida, millist probleemi see lahendab, keda aitab ja mis hinnaga, soovitab Külli Taro Vikerraadio päevakommentaaris.

Erakondade eestvedamisel valmistume kõige olulisema demokraatliku esinduskogu ehk riigikogu valimisteks. Esimesed valimisreklaamid on juba eetris, valimislubaduste populaarsust kombatakse ning uudised sellest, kes kellega kandideerima läheb, muutuvad peagi igapäevaseks.

Kuigi riigikogu on Eesti kõige tähtsam institutsioon, mille ülesanne on läbi arutada ja otsustada kõik olulised, kindlasti väärtustega seotud küsimused, jääb diskussioonidest vahel mulje, et parlament takistab vajalike otsuste kiiret tegemist. Eriti ametkondades toimuvat arutelu jälgides näib, et küll saaks paremini, kui ainult seda riigikogu ees ei oleks.

Probleem vajab lahendamist, idee on olemas, aga siis algavad küsimused, vaidlused, läbirääkimised, kooskõlastused ja muudatusettepanekud. Miks ei võiks lihtsalt midagi ära teha ilma aeganõudva ja kurnava parlamentaarse debatita?

Riigikogu näib olevat justkui jalus. Kui idee elluviimiseks on vaja seadust muuta, siis otsitakse pigem võimalusi, kuidas teisiti saaks.

Meenutagem aastatetagust politsei rahunemispeatuse eksperimenti. Kiiruseületajale pakuti võimalust trahvi asemel tee ääres oodata. Katsetusega loodi sisuliselt uus mõjutusvahend, politsei asus parlamendi asemel karistuspoliitikat kujundama. Seadusemuudatuseni, mis andis politseile õiguse rahunemispeatust kui mõjutusvahendit proovida, jõuti alles hiljem.

Või võtame omavalitsuste taristutasu, mille õiguskantsler on riigikohtus vaidlustanud, sest selline tasu on olemuselt kohalik maks. Põhiseaduses oleme kokku leppinud, et kohalikul omavalitsusel on üksnes seaduse alusel õigus kehtestada ja koguda makse ning panna peale koormisi.

Kehtivad seadused ei anna taristutasu kehtestamiseks luba. Seejuures pole vaidlust, et uute elamuarendustega kaasneva sotsiaalse taristu rajamine vajab rahastamist, aga väärtusotsuse, et millise osa uute elanikega kaasnevate koolide ja lasteaedade või muust kulust peab kandma arendaja ning lõpuks koduostja ja milline osa kuludest tuleb kanda üldise avaliku teenusena omavalitsuse eelarvest, peab tegema parlament. Omavalitsuse volikogu ei saa ka kohaliku elu enesekorralduse õigusele viidates riigikogu asemele asuda.

Näited selle kohta, kuidas otsuse terviseandmete, pangasaladuse või muude andmete kasutamiseks on rahvaesinduse asemel endale võtnud ametkonnad, on avalikkust omajagu pahandanud. Põhjusega.

Kelle haiguslugu, millal, mis tingimustel ja kui suures ulatuses võib vaadata, peab otsustama riigikogu. Arstile usaldatud teabe kaitsmine vajab selgeid seaduslikke tagatisi.

Parlamendi ülesanne on seada piirid ametiasutuste ligipääsule pangakontode väljavõtetele täitmisregistri kaudu. Pangakonto väljavõte avab inimese eraelu ja isegi ühe ametkonna vaatest õilsal eesmärgil tegutsemine ei anna õigust jätta muud väärtused kaalumata.

Ka politsei numbrituvastuskaamerate eesmärk on ju arusaadav, aga enim pahameelt põhjustas teadmine, et massiline andmekogumine oli korraldatud ilma laiema aruteluta, isegi laiema teadmiseta.

Tehnoloogia areng seab meid üha sagedamini küsimuse ette, kas me ühiskonnana tegelikult tahame kõike seda, mida tehnoloogia võimaldab. Tehniliste lahendustega peab kaasas käima väärtusotsus, mis eristab seda, mida on võimalik teha, sellest, mida me tahame teha. Tarka andmekasutust ja regulatsiooni ei tohi vastandada.

Kirjeldatud küsimused vajavad vastust seaduses. Neid lahendades otsustatakse, kui palju võimu ja kuidas me riigile anname. Riigikogu peabki nende üle vaidlema. Selleks me parlamendi valimegi.

Mis tahes muudel alustel moodustatud nõukojad ja otsustuskomisjonid ei asenda demokraatlikku esinduskogu. Välist nõu tuleb rahvaesindajatel muidugi kuulda võtta, kuid vastutust otsuste eest, kohustust pidada läbipaistvat ja laiapindset arutelu ning vajadusel teadmisi juurde hankida ei saa parlamendilt ära võtta.

Kui riigikogus toimuva arutelu kvaliteet ei rahulda, pole lahenduseks parlamendi kõrvale jätmine, vaid nõudlikkuse suurendamine. Peaksime nõudma täpsemaid küsimusi ja selgemaid vastuseid.

Peagi vallandub valimislubaduste laviin. Siis saamegi jälle nõudlikkust harjutama hakata. Iga lubaduse juures tasub küsida, millist probleemi see lahendab, keda aitab ja mis hinnaga. Kõlavast ideest "teha midagi uut või ägedat" üksi ei piisa. Vajame lahendusi, mis päriselt aitavad ning mille eesmärkides, hinnas ja piirides suudame kokku leppida. Sellise kokkuleppe saavutamine ongi parlamendi töö.

Kõiki Vikerraadio päevakommentaare on võimalik kuulata Vikerraadio päevakommentaaride lehelt.

ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil arvamus@err.ee. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel.

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

18.10

Janno Jakobson: eesti keeles rääkimine pole veel eesti keeles õpetamine

18.10

Johann-Christian Põder: digitaalsete terviseandmete eetikast

17.10

Laura Kurs: tehnoloogia edukuse mõõdupuu on inimene

11:27

Meelis Liivlaid: muukeelsusest ja muumeelsusest koolis

09:09

Nikita Panjuškin: kiirabi peab muutuma koos Eestiga

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

12.10

Tristan Priimägi: SRÜxit

09.10

Kaspar Viilup: kas ajakirjandus peaks olema Eesti filmi teenistuses?

07.10

Aljona Suržikova: mis on väikeste muuseumide roll sõja ajal?

VIIMASED UUDISED

14:46

Riina Roosipuu asub loodusmuuseumi juhi ametikohale alles 2028. aastal

14:32

Silmeti emafirma saab Euroopa Liidult toetust Eestis püsimagnetite tootmiseks

14:29

Kambjas elav kits Lucy sünnitas haruldased kolmikud

14:29

"Musta pori näkku" kogus avanädalavahetusel pea 10 000 vaatamist

14:27

Liisa Berezkin: muinasjutumaana tunduv Tokyo võib ajapikku põrguks muutuda

14:01

Külli Taro: riigikogu näib olevat justkui jalus

14:00

Euroliiga president tegi tuleviku osas olulise avalduse

13:59

Marek Demjanov: Eesti noore vaataja teater elab ja areneb

13:31

Rahvusooper koondas koosseisude planeerija Helen Lepalaane

13:22

Tuntud tennisepaar läks lahku

13:14

Keeleminutid. See vana hea retro(nüüm)

13:11

Rebecca Kontus: ma ei tahtnud pärast muusikakooli muusikast enam kuuldagi

12:46

Käidi täpne penalti aitas Thunil vältida piinlikku kaotust

12:44

Volkswagen plaanib külmutada 660 000 töötaja palgad 2030. aastani

12:36

Maria Rannaväli: tasub mõelda, kui paljudel sisuloojatel tegelikult ka mõju on

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo