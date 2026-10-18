USA edastab taas Ukrainale luureandmeid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul vahetab USA taas luureandmeid pärast seda, kui protsess oli teatud ajaks peatatud. Samas ei selgunud, millal täpselt luureandmete edastamine Ukrainale taastati.

Ukraina riigipea loodab, et läbirääkimised USA-ga toimuvad juba algaval nädalal.

Kiievit tabas Venemaa ballistiliste rakettide rünnak 12. oktoobri õhtul, kui plahvatused kärgatasid juba enne õhuhäire väljakuulutamist. Õhuvägi selgitas, et viis ballistilist sihtmärki avastati radarite abil alles siis, kui rünnak juba käis.

Järgmisel päeval ütles Zelenski nende rünnakute kohta, et Kiievi partnerid ei andnud eelnevat hoiatust. Ta tõi välja, et luureandmed Venemaa ballistiliste rakettide väljatulistamise kohta aitavad päästa inimelusid ning Ukraina jaoks on tegu ühe kõige põletavama teemaga.

Kui ajakirjanikud küsisid seejärel USA vabariiklasest presidendilt Donald Trumpilt, kas USA on lõpetanud luureandmete jagamise Ukrainaga, vastas ta, et ei ole lõpetanud. Trump lisas, et soovib sõja lõppemist.

Samuti ründas Venemaa ballistiliste rakettidega Kiievit 13. oktoobril ning ka siis ei saanud Ukraina liitlastelt eelhoiatust, nentisid õhujõud.