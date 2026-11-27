Ukraina president Volodõmõr Zelenski väljendas sügavat pettumust USA suhtes ning kritiseeris president Donald Trumpi selle eest, et too nimetas Venemaa president Vladimir Putinit oma sõbraks.

BBC-le Kiievis antud intervjuus kurtis Ukraina president, et USA ei avalda rahukõnelustel Venemaale piisavalt survet. Ta nimetas veidraks Trumpi postitatud fotot, millel too Putinit embab.

"Muidugi on see Ameerika Ühendriikide presidendi enda otsustada, aga see on veider," ütles Zelenski inglise keeles.

"Ta on agressor ja tapja. Ta ei saa olla sõber. Lihtsalt ei saa," lausus Zelenski ja lisas, et see on sama, kui väita Teise maailmasõja ajal, et ollakse Adolf Hitleri sõber.

Pärast 2025. aastal Valges Majas toimunud avalikku sõnasõda Trumpiga on Zelenski olnud Ühendriikidega suheldes ettevaatlik.

Trumpi erisaadikud Jared Kushner ja Steve Witkoff on püüdnud Venemaa ja Ukraina vahel rahulepet vahendada, kuid näivad Moskva seisukohtadega rohkem nõustuvat kui Kiievi omadega.

Sel kuul Abu Dhabis toimunud viimane rahukõneluste voor silmanähtavat edu ei toonud. "Mida rohkem me teame, seda rohkem on probleeme," kirjeldas Zelenski olukorda.

Zelenski sõnul peaksid kõnelused jätkuma detsembris.

Neljapäeval kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, et kutsus eelmisel nädalal Hiinas toimunud tippkohtumisel Putinit üles "lõpetama igasuguse sõjalise agressiooni Euroopa alade vastu", ning avaldas arvamust, et rahulepe Ukrainaga on "väga tõenäoline".

Avalike avalduste põhjal näib aga, et Venemaa on kõigis küsimustes tagasi pöördunud oma algsete jäikade nõudmiste juurde.

Zelenski tõi välja ka selle, et endiselt pole selge, kas Euroopa läbirääkijad pääsevad laua taha, nagu USA saadikud olid teatanud. Kreml näib sellele vastu seisvat.

Ukraina vajab hädasti, et kõnelused liiguksid edasi. Venemaa rünnakud üle kogu riigi on muutunud sagedasemaks ja surmavamaks ning hukkunud tsiviilelanike arv on rekordiliselt suur.

Seetõttu kutsus Zelenski üles leidma liitlasi, kes suudavad Venemaale survet avaldada. Ta ärgitas USA-d vastama oma mainele tugeva riigina, millel on jõud ja autoriteet.

USA väidab, et jääb olukorras neutraalseks.

"Kui püüad agressori suhtes neutraalne olla, tähendab see, et toetad nii ohvreid kui ka agressorit. See ei ole õige," ütles Zelenski.

Samal ajal näeb Kiiev vaeva oma õhuruumi kaitsmisega.

Venemaa sihib ballistiliste rakettidega elektrijaamu ja sildu ning Kiievi kesklinn ja teised suurlinnad on igapäevaselt droonirünnakute all.

Ukraina saadab vastuseks sadu droone Venemaal asuvate sihtmärkide pihta.

Zelenski sõnul suudab Ukraina sõjavägi praegu hävitada umbes 70 protsenti Venemaa droonidest ning see näitaja paraneb.

Ballistiliste rakettide tõrjumiseks mõeldud püüdurrakettidest on aga väga suur puudus ja Zelenski sõnul venitavad ameeriklased Patrioti süsteemide tarnetega.

"Kahju, et nad keskendusid Lähis-Idale ja aitavad neid rohkem. Meil on sellega seoses suuri küsimusi," ütles Zelenski. "Nende rakettide puudus tähendab inimelusid."

Zelenski kinnitas, et Starlinki ja selle sõjalise versiooni Starshieldi piirangud kehtivad endiselt Venemaa okupeeritud Ukraina aladel ning mõjutavad Ukraina droonioperatsioone.

Ukraina droonioperaatorid ütlesid BBC-le, et nende tõrjedroonid ei suuda enam Venemaa Shahed-tüüpi droonidega sammu pidada, mistõttu pääsevad mõned neist sügavamale Ukraina territooriumile.

Küsimusele, kes piirangute eest vastutab, vastas Zelenski, et olukord pole selge.

"Tehniliselt SpaceX, poliitiliselt – ma ei tea, ma tõesti ei tea. See on nagu pingpong. Me küsime ühelt poolelt, nemad ütlevad, et asi on teises," ütles ta.

Piirangud on viimastel nädalatel tekitanud Kiievi ja Washingtoni vahel lahkarvamusi. Novembri alguses kutsus Zelenski USA-d ja Elon Muski ettevõtet SpaceX üles eemaldama Starshieldi terminalide kiiruspiirangud, hoiatades, et need nõrgendavad Ukraina kaitset Venemaa droonide vastu.

Viimastel nädalatel on sagenenud Ukraina enda kauglöögid Vene sihtmärkide, sealhulgas naftatöötlemistehaste ning relvi või kütust vedavate laevade pihta.

Neljapäeval ütles Itaalia peaminister Giorgia Meloni, et sel nädalal Ida-Liibüas sadamas Vene sõjalaeva uputanud rünnak võib kaasa tuua sõja laienemise Vahemerele. Meloni sõnul oleks see vastuvõetamatu.

Zelenski kaitses sammu ja nimetas sõjalaeva Merkuri õigustatud sihtmärgiks.

Ta tunnistas, et sellised rünnakud on väga ohtlikud, kuid rõhutas, et Ukraina väed ei korralda kunagi rünnakuid partneritega kooskõlastamata. Täpsemalt ta seda ei kommenteerinud.

Zelenski rõhutas, et Ukraina valmistub raskeks ja ohtlikuks talveks.

Hiljutised rünnakud Kiievis on olnud suunatud üle Dnepri viivatele sildadele, ilmselt eesmärgiga linn kaheks lõigata.

Osa elanikke on talveks juba linnast lahkunud ja ettevõtted uksed sulgenud, sest elektrikatkestused ja rünnakud logistikavõrkudele on kergitanud tegevuskulud talumatult kõrgeks.

Samuti on rünnakud jätnud suure osa linnast pimedusse.

"Venemaa tahab muidugi, et me põgeneksime," ütles Zelenski. "Inimesed võivad lahkuda, aga me püüame oma pealinna igal võimalikul viisil kaitsta. Me vajame oma pealinna. Ilma pealinnata pole riiki."