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Patriotide tootmislitsentsi saamine ei lahendaks raketipuudust Ukrainas

Välismaa
Foto: Siim Lõvi/ERR
Välismaa

Ukraina ja USA leppisid kokku õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide igakuises tarnes, kuid see ei täida endiselt ukrainlaste tegelikku vajadust. Patrioti rakettide tootmine jääb märkimisväärselt maha Venemaa võimekusest. Täielikult ei lahendaks Ukraina olukorda ka tootmislitsentsi saamine USA-lt.

Viimase kuu jooksul on Venemaa märgatavalt suurendanud raketirünnakuid Ukrainale.

"Minu hinnangul võib vaenlane iga kuu meie pihta lasta sada ballistilist raketti. Praegu on see arv suurenenud, sest neil on vaja näidata jõulist vastust, mistõttu toimuvad rünnakud osaliselt reservide arvelt. Edaspidi jääb olukord samaks, nagu ma ütlesin, siis umbes sada ballistilist raketti iga kuu," lausus Ukraina presidendi nõunik Serhii "Flash" Beskrestnov.

See tähendab, et Venemaa peaks aastas tootma üle tuhande ballistilise raketi. Kas see on tehniliselt võimalik?

"Tõenäoliselt toodab Venemaa aastas 600–800 ballistilist raketti. See hõlmab nii lühimaa ballistilisi rakette Iskander-M kui ka keskmaa ballistilisi rakette Kinžal," ütles Norra kaitseuuringute instituudi ekspert Fabian Hoffmann.

Ballistiliste rakettide tõrjumiseks on vaja Patrioti õhutõrjesüsteeme, kuid nende laskemoona on puudu kogu maailmas.

"Kõigepealt, kellel on õhutõrjeraketid ja -süsteemid ballistiliste rakettide vastu? Tootjal, eelkõige Ameerika Ühendriikidel. Kas nad saavad meid aidata? Tegeleme sellega. Kas nad hakkavad meile iga kuu rakette saatma? Jah, meil on selline kokkulepe. Kas neid rakette on piisavalt? Ei," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Serhii Beskrestnovi Facebooki-kontol avaldatud andmete järgi on kogu maailmas Patrioti süsteemide PAC-3 rakette varuks 4000 kuni 5000. Tundub palju, aga need, kellel rakette on, ei kiirusta neid teistega jagama.

"Lõuna-Korea ja Jaapan oleks võinud samuti aidata. Kas nad on selle sõja jooksul meid õhutõrjega aidanud? Ei, sest nad tuginevad oma riigi seadustele ja põhiseadusele. Me ei ole neilt vastavat abi saanud," lausus Zelenski.

Patrioti süsteemide jaoks toodetakse kogu maailmas iga kuu ligikaudu 60 raketti. Ukraina püüab saada nende tootmiseks USA-lt litsentsi.

"Mitte kellelgi teisel pole sellist võimekust. See on uskumatu relv. Peame olema väga ettevaatlikud, kui lubame seda teistel toota. Peame olema väga kaalutlevad, väga ettevaatlikud. Me ei ole selles praegu veel kokkuleppele jõudnud. Arutame seda, kuid sellise tehnoloogia üleandmine ei ole lihtne," ütles USA president Donald Trump.

Ühe ballistilise raketi tõrjumiseks kasutatakse tavaliselt kahte, kuid paremal juhul kolme püüdurraketti.

"See tähendab, et täiuslikus maailmas oleks Ukrainal vaja juurde 1600–2400 Patrioti püüdurraketti aastas. Ma arvan, et isegi tootmislitsentsi saamise järel oleks Ukrainal selle koguse saavutamine väga-väga keeruline kui mitte võimatu," sõnas Hoffmann.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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