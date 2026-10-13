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USA ähvardas Ukrainat luureandmete edastamise lõpetamisega

Välismaa
Vabaduse monument Kiievis Maidani väljakul
Vabaduse monument Kiievis Maidani väljakul Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Välismaa

USA ähvardas Ukrainat luureandmete edastamise lõpetamise ja relvatarnete peatamisega, kui Kiiev ei järgi niinimetatud energiavaherahu ja jätkab Venemaa naftatöötlemistehaste ründamist.

USA-lt saadavad luureandmed on vajalikud mitte ainult Ukraina rünnakute kavandamiseks, vaid ka Ukraina elanike hoiatamiseks õhurünnakute eest. Ööl vastu teisipäeva hilines sellise hoiatuse edastamine ning Venemaa rünnaku tagajärjel hukkus kaks inimest ja veel seitse sai vigastada.

"Te küsite, kas me saame Ameerika poolelt luureandmeid. Jah, me jätkame seda koostööd. Samuti on tõsi, et eilse rünnaku ehk öise löögi ajal anti õhuhäire hilinemisega, kuid see juhtus Venemaa kasutatud relvastuse eripära tõttu," ütles Ukraina välisminister Andri Sõbiha.

Kõik eksperdid pole aga selle selgitusega nõus.

New Geopolitics Research Network analüütik Mõhhailo Samus tõdes, et raske on öelda, mis teisipäeva öösel juhtus.

"Võib-olla vähendati meile mõneks ajaks luureandmete edastamist ja seejärel taastati see, et näidata, et võib ka nii minna. See paneb mõtlema ameeriklaste ja venelaste kooskõlastatud tegevuse võimalikkusele. See ei jäta muidugi head muljet, kuid ma ei välista seda," rääkis Samus.

USA president Donald Trumpi väljakuulutatud "energiarahu" näeb ette vastastikust loobumist üksnes naftatöötlemistehaste ründamisest ega takista Venemaal ründamast Ukraina elektrienergia objekte.

"See on sama, nagu teeks Venemaa Trumpile ettepaneku sõlmida vastastikune vaherahu, et mitte rünnata Lenini mausoleume. Venemaal on Lenini mausoleum, Ukrainas aga mitte, kuid Ukraina võtaks endale kohustuse seda mitte rünnata," ütles Samus.

"Olukord on umbes samasugune, sest Venemaal on 36 naftatöötlemistehast, Ukrainal aga ainult üks, Krementšukis. Seegi ei tööta juba ammu, sest seda on korduvalt rünnatud," lisas ta.

Rünnakud Venemaa naftatöötlemistehaste vastu võivad nurjata Venemaaga sõlmitud diislikütuse tehingu, mis Trumpi plaanide kohaselt peaks langetama kütusehindu USA-s ja aitama vabariiklastel võita 3. novembril vahevalimised.

"Aga mis saab siis, kui vabariiklased saavad 3. novembri valimistel hävitavalt lüüa ja kaotavad kontrolli USA Kongressi mõlema koja üle? Trump võib veelgi rohkem vihastada ning kahjuks võib tema pahameele sihtmärgiks taas saada Ukraina," ütles politoloog Volodõmõr Fessenko.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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