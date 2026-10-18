Kell 20 "Ukraina stuudios" Meelis Kiili ja Marek Kohv

Sel pühapäeval on "Ukraina stuudios" külalisteks kindralmajor reservis Meelis Kiili ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Marek Kohv.

Ukraina armee on Donetski oblastis Lõmani suunal tagasi võitnud veel üle 100 ruutkilomeetri maad ja agressor kannab järjest suuremaid kaotusi. Samal ajal on tõrked Starshieldi satelliitside ühendusega takistanud Ukrainas nii õhuhäire toimimist kui ka täppislöökide andmist vaenlase objektide pihta. Olukorda rindel analüüsib kindralmajor reservis Meelis Kiili.

USA ja Ukraina suhted on taas jahenenud ja kahe riigi presidendid vahetavad järjest teravamaid kommentaare. Kas Volodõmõr Zelenski keerab seekord vindi üle ja kui keerulisse olukorda see paneb liitlased? Suurt julgeolekupilti aitab lahti mõtestada Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Marek Kohv.

"Ukraina stuudio" alustab ETV-s kell 20.00. Saatejuht on Andres Kuusk.