Sel pühapäeval on "Ukraina stuudios" külalisteks diviisi staabiülema asetäitja kolonel Toomas Tõniste ja rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Marek Kohv.

Venemaa süüdistas Ukrainat sõja laiendamises Läänemere ja Vahemere piirkonda, kuid Ukraina välisministri Andrii Sõbiha hinnangul on rünnakud Vene laevade vastu nende seaduslik enesekaitse.

Ukraina rinde tulipunktides jätkub kurnamissõda, kus agressor kannab rekordilisi kaotusi. Venemaa statistikaameti lekkinud andmete järgi võib nende hukkunud sõdurite arv ulatuda 500 000-ni.

Olukorda rindel analüüsib diviisi staabiülema asetäitja kolonel Toomas Tõniste.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul soovivad USA läbirääkijad Ukraina ja Venemaa kokkulepet jaanuarikuuks, mis võib lähiajal suurendada Washingtoni survet Kiievile. Olukorda ei tee lihtsamaks erisaadik Jared Kushneri väljaütlemine, et Venemaa president Vladimir Putin on Ukrainas üles näidanud vaoshoitust.

Suurt julgeolekupilti kommenteerib rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Marek Kohv.

Saatejuht Reimo Sildvee.