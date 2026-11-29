Kohv märkis "Ukraina stuudios", et Ukraina president Volodõmõr Zelenski väljaütlemises kehtestada rindejoone ulatuses vaherahu ei ole midagi uut.

"See on just vastupidine sellele, mida Venemaa üritab saada – Venemaa üritab saada eelkõige diplomaatilise kanali kaudu omale territooriumit, mida ta sõjaliselt ei ole suuteline saavutama," sõnas ta.

Ukrainlastel on Kohvi sõnul väga ohtlik seda territooriumi ära anda, kuna seal on väga oluline kaitseliin.

Saatejuht meenutas, et rahupüüdlusi tegev Trumpi administatsioon on asunud Venemaa president Vladimir Putinit kiitma.

"Mina ei usalda kindlasti Venemaad ega Putinit, samamoodi ma ei usaldaks Trumpi ega [USA erisaadikud Jared] Kushnerit," lausus Kohv.

Kohv selgitas, et Venemaal oleks väga keeruline kontaktjoone relvarahu alla neelata, sest Venemaa kirjutas need territooriumid oma põhiseadusesse sisse.

"See tähendaks seda, et Venemaa peaks hakkama oma põhiseadust muutma, mis ei ole muidugi võimatu. Aga Putinil oleks see tohutu mainekujunduslik katastroof, kui ta ütleks, et me anname nüüd ära osad Venemaa põhiseaduses olevad territooriumid – seda oleks kindlasti sisepoliitiliselt väga raske põhjendada," rääkis Kohv.

"Mis puudutab Trumpi ja Kushnerit, siis selge on see, et Ameerika selle administratsiooni ajal ei ole võtnud mitte vahendaja rolli, vaid on lihtsalt valinud väga selgelt ühe poole ja see on Venemaa pool, korrates Venemaa narratiive," lausus ta.

Kohvi sõnul on poole valimise ilmselt tinginud eriesindajateks määratud inimeste vähesed diplomaatilised kogemused ja ka välispoliitilised teadmised.

"Venemaa poolt vaadates, kes seal seda mängu mängivad, kes läbirääkimisi läbi viivad – need on ikkagi professionaalid, kes on väga osavad just sellistes tingimustes teisi mõjutama. Kahjuks on näha, et varasemalt nii [USA erisaadik Steve] Witkoff kui nüüd see nädal nägime, kuidas Kushner põhimõtteliselt on asunud kordama Venemaa narratiive," ütles Kohv.