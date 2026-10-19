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Volkswagen plaanib külmutada 660 000 töötaja palgad 2030. aastani

Välismaa
Saksamaa autokontsern Volkswagen
Saksamaa autokontsern Volkswagen Autor/allikas: SCANPIX/EPA/FILIP SINGER
Välismaa

Saksamaa autotootja Volkswagen kavatseb külmutada ligikaudu 660 000 töötaja palgad kuni 2030. aastani.

Volkswagen, nagu ka kogu Saksa autotööstus, seisab silmitsi tõsiste väljakutsetega. Tootjad võitlevad kasumlikkuse langusega ja püüavad olukorda parandada.

Volkswagen plaanib nüüd külmutada ligikaudu 660 000 töötaja palgad kogu maailmas kuni 2030. aastani. Ametiühing IG Metall kinnitas plaani, kuid töötajate esindajad peavad seda ebarealistlikuks ja lubavad sellele vastu seista. 

Kui firma viib aga oma plaanid ellu, võib Volkswageni töötajate ostujõud kümnendi lõpuks väheneda hinnanguliselt 10 protsenti. Volkswagen on varem teatanud ka plaanist kaotada kümneid tuhandeid töökohti. Samuti on oht, et aastatel 2031–2034 suletakse neli tehast Saksamaal.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: DW

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