Volkswagen plaanib külmutada 660 000 töötaja palgad 2030. aastani

Volkswagen, nagu ka kogu Saksa autotööstus, seisab silmitsi tõsiste väljakutsetega. Tootjad võitlevad kasumlikkuse langusega ja püüavad olukorda parandada.

Volkswagen plaanib nüüd külmutada ligikaudu 660 000 töötaja palgad kogu maailmas kuni 2030. aastani. Ametiühing IG Metall kinnitas plaani, kuid töötajate esindajad peavad seda ebarealistlikuks ja lubavad sellele vastu seista.

Kui firma viib aga oma plaanid ellu, võib Volkswageni töötajate ostujõud kümnendi lõpuks väheneda hinnanguliselt 10 protsenti. Volkswagen on varem teatanud ka plaanist kaotada kümneid tuhandeid töökohti. Samuti on oht, et aastatel 2031–2034 suletakse neli tehast Saksamaal.