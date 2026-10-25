Audi investeerib oma esimesse USA autotehasesse 4,2 miljardit dollarit

Saksa autotootja Audi kavatseb investeerida 4,2 miljardit dollarit oma esimese tehase rajamiseks Ühendriikidesse. Teade tuli ajal, mil USA vahevalimisteni on jäänud vähem kui kümme päeva.

USA president Donald Trump on korduvalt ähvardanud välisettevõtteid kõrgete tollimaksudega, et meelitada neid tootmist Ameerikasse viima. Nüüd teatas autotootja Audi oma esimese USA tehase rajamisest. Trump sai ettevõtte plaani tutvustamisel ka ise poliitilist tähelepanu püüda.

Audi teatas USA tehase rajamisest Trumpi valimisüritusel. Georgia osariigis peetud kõnes lubas president esmalt oma toetajatele, et autotootja hakkab seal tootma aastas 200 000 linnamaasturit. Seejärel kutsus ta lavale Audi juhi Gernot Döllneri, kes tänas Trumpi toetuse eest.

Teade tuli ajal, mil USA vahevalimisteni on jäänud vähem kui kümme päeva. Trumpi partei püüab säilitada oma napi enamuse mõlemas Kongressi kojas.

Audi investeerib neli miljardit dollarit

Trump on alates oma teise ametiaja algusest korduvalt nõudnud välisettevõtetelt tootmise viimist USA-sse ning lubanud neile vastutasuks tollimaksusoodustusi. President soovib sellega elavdada USA majandust ja luua uusi töökohti.

Audi teatel on tehase ehituse algus kavandatud 2027. aastasse. Ettevõte plaanib investeerida ligikaudu neli miljardit dollarit ehk umbes 3,6 miljardit eurot ning luua umbes 4500 töökohta.

Tootmine peaks algama 2030. aastate alguses. Tehases hakatakse valmistama kõrgema hinnaklassi linnamaastureid, mis vastavad eelkõige Põhja-Ameerika klientide vajadustele.

Vaja on kaitsta Saksamaa töötajate huve

Saksamaa metallitööstuse ametiühing IG Metall suhtus plaanidesse üldiselt positiivselt, kuid rõhutas vajadust kaitsta ka Saksamaa töötajate huve.

"USA turu paremaks hõivamiseks uue tehase rajamine on õige ja vajalik," ütles ametiühingu esinaine Christiane Benner. Ta lisas, et ettevõtte töötajatele tuleb tagada selged ja siduvad tulevikuväljavaated kõigis tehastes, eriti Saksamaa tootmisüksustes.

Benner nentis, et USA tehase rajamise lõplik otsus vajab ettevõtte juhtorganite heakskiitu. "Lõpliku otsuse teeb õigustatult ja olulise sammuna Volkswagen AG nõukogu, võttes arvesse ettevõtte tervikpilti," märkis ta.

Alam-Saksi liidumaa peaminister Olaf Lies, kes esindab liidumaad Volkswageni nõukogus, ütles, et tootmise suurendamine USA-s on võimalus juhul, kui sellest saavad kasu ka Saksamaa tehased ja töötajad.

"Kasv Ameerikas peab tagama töökohad ja lisandväärtuse siin ning ei tohi neid välja tõrjuda," rõhutas sotsiaaldemokraatlikku parteisse kuuluv Lies.