Volkswageni kahjum paisus Hiina surve tõttu 5,9 miljardi euroni

Hiina firmad astuvad Volkswageni kandadele ja sakslaste autotootja tegevuskahjum ulatus juulist septembrini 5,9 miljardi euroni. Eelmise aasta samas kvartalis oli ettevõtte kahjum 1,1 miljardit eurot.

Käive vähenes aastaga 6,3 protsenti ehk 75,3 miljardi euroni. Tulemusi mõjutasid muu hulgas ettevõtte varade väärtuse allahindlused ja ümberkorralduskulud. Volkswagen kandis septembris maha miljardite eest varasid.

Ettevõtte finantsjuhi Arno Antlitzi sõnul survestavad kasumlikkust Hiina turu järsk langus, Hiina autotootjate hinnakonkurents Euroopas ning USA tollimaksud. Lisaks teenib Volkswagen Euroopas müüdavatelt elektriautodelt väiksemat kasumimarginaali kui sisepõlemismootoriga sõidukitelt.

Antlitzi sõnul peab firma kasumlikkus suurenema, et Volkswagen saaks jätkata investeerimist kõrgtehnoloogiasse. Kontserni aktsia langes neljapäeval kauplemise alguses ligi ühe protsendi võrra.

Saksa autotootja on alustanud juba ulatuslikku ümberkorraldusprogrammi, mille raames võib kaduda kuni 100 000 töökohta. Samuti on oht, et aastatel 2031–2034 suletakse neli tehast Saksamaal. VW loobub ka põhitegevusega mitteseotud varadest ja optimeerib oma mudelivalikut, et parandada kulupõhist konkurentsivõimet.