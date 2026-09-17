Saksamaa nõuab EL-ilt karmimaid meetmeid Hiina autotööstuse vastu

Saksamaa rahandusminister Lars Klingbeil ütles Volkswageni peakorteris Wolfsburgis, kus asub ka autotootja suurim tehas, et Saksamaa survestab Brüsselit karmimat seisukohta võtma.

"Lõppkokkuvõttes ei saa me Hiinaga suheldes olla naiivsed," ütles Klingbeil pärast kõnelusi töötajate esindajate ja kohalike poliitikutega.

"Me vajame Euroopa tasandil selget signaali," ütles Klingbeil.

Kasvav konkurents Hiinaga, mida süvendavad nõrk sisenõudlus ja USA tollimaksud, on viinud Saksa autotööstuse kriisi. Volkswagen on koondanud kümneid tuhandeid töökohti ning ka Mercedes-Benz ja BMW on oma tegevust vähendanud.

Berliin nõuab nüüd Brüsselilt, mis vastutab EL-i kaubanduspoliitika eest, konkreetseid meetmeid sellistes valdkondades nagu pistikhübriidid ja kohaliku sisu nõuded, ütles Klingbeil.

"Ma pooldan ebaausatele kaubandustavadele vastu astumist," ütles ta.

"Saksamaa peab olema enesekindlam ja võtma kasutusele teistsuguse, jõulisema lähenemise riikide suhtes, kes meie tööstust ohustavad," rääkis Klingbeil.

EL on alates 2024. aastast kehtestanud Hiinas toodetud elektriautodele kõrgemad tollid, väites, et need saavad kasu ebaausatest riiklikest toetustest.

Üha valjemaks on muutunud üleskutsed laiendada neid makse ka hübriidsõidukitele.

Volkswagen teatas hiljuti plaanist koondada ülemaailmselt veel 50 000 töökohta, mis viib prognoositavate koondamiste koguarvu lähiaastatel 100 000-ni ehk umbes 15 protsendini tööjõust.

Saksamaa võimas ametiühing IG Metall on esmaspäevaks korraldanud üleriigilised meeleavaldused, et nõuda autotööstuse kaitseks otsustavamaid samme.

Ametiühing ootab üle riigi osalema umbes 100 000 töötajat suurtootjate ja tarnijate juurest, kes on samuti hiljuti teatanud ulatuslikest koondamistest.