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AfD üritab Volkswageni kriisist poliitilist kasu lõigata

Välismaa
Autotootja Volkswagen
Autotootja Volkswagen Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Hanno Bode/IMAGO/BODE
Välismaa

Autotootja Volkswagen on suurtes raskustes ning parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) leiab, et Saksa autotööstuse kriisis on süüdi valitsus ja EL-i kliimapoliitika. AfD üritab nüüd majanduslikku ebakindlust ja töökohtade kadumist poliitiliselt ära kasutada.

Volkswageni nõukogu kiitis neljapäeval heaks ulatusliku kärpeplaani, mille kohaselt suletakse neli Saksamaa tehast ja kaotatakse 2030. aastaks 50 000 töökohta. Koos varem kokkulepitud kärbetega võib VW Saksamaal kaotada kokku umbes 100 000 töökohta.

Volkswagen on samas Saksa majanduse üks sümboleid ning annab riigis tööd ligi 280 000 inimesele. Firma raskused tekitavad sakslaste seas muret ning populistid üritavad olukorda poliitiliselt ära kasutada.

"Traditsiooniliste Saksa autotehaste lõpp on ebaõnnestunud majandus- ja energiapoliitika tagajärg," ütles AfD pressiesindaja Tino Chrupalla. 

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Volkswageni kriis saabub kantsler Friedrich Merzi jaoks ebasobival ajal. Merz lubas 2025. aastal võimule tulles Saksamaa majandust reformida, kuid selle asemel kaotavad autosektor, keemiaettevõtted ja teised tootmisettevõtted massiliselt töökohti.

"Volkswageni kriis mõjutab meeleolu kogu riigis," ütles sotsioloog Klaus Dörre.

Populistid suurendavad nüüd riigis oma toetust ning viimaste küsitluste järgi võib AfD pühapäeval toimuvatel Saksi-Anhalti liidumaa valimistel koguda 43 protsenti häältest.

AfD süüdistab Saksa autotööstuse allakäigus ka EL-i kliimapoliitikat, mille raames plaaniti algselt keelustada uute sisepõlemismootoriga sõidukite müük alates 2035. aastast. Euroopa Komisjon taganes sellest meetmest, kuid Brüsselis jätkuvad läbirääkimised heitkoguste vähendamise sihttasemete üle, mida autotootjad peavad täitma. Vastasel juhul ähvardavad neid trahvid.

Sisepõlemismootorite müüki puudutav EL-i plaan on Saksa valijate seas alati ebapopulaarne olnud ning ka Merz ei toeta seda. AfD väidab samas, et Merz ei suuda Brüsselis Saksa tööstuse huve kaitsta.

Politico toob samas välja, et Volkswageni probleemid on siiski palju laiemad kui pelgalt EL-i kliimareeglid. Volkswageni müük Hiinas väheneb, samal ajal pakuvad sealsed autotootjad Euroopa ettevõtetele üha tugevamat konkurentsi. Hiinlased domineerivad globaalsel akuturul, samal ajal kui Euroopa ettevõtted peavad toime tulema kõrgete tööjõukuludega.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

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