Silmeti emafirma saab Euroopa Liidult toetust Eestis püsimagnetite tootmiseks

Euroopa Komisjon valis esmaspäeval välja 77 Euroopa nullnetotehnoloogia projekti, mida toetatakse 2025. aasta detsembris avatud innovatsioonifondi taotlusvoorust kokku 3,4 miljardi euroga.

Rahastuse saajate seas on ka Kanadas registreeritud Neo Performance Materials, kellele kuuluvad Sillamäel asuv Silmeti tehas ja Narva püsimagnetitehas.

"Projektiga rajatakse Eestisse haruldastest muldmetallidest püsimagnetite tootmisliin, mis hõlmab eraldamist, metalliseerimist ja magnetite valmistamist. Liin suudab aastas toota kuni 3000 tonni püsimagneteid, millest kolmandik suunatakse EL-i meretuuleparkidesse," seisab projekti kirjelduses.

Plaanide kohaselt hoiab projekt esimese kümne tegevusaasta jooksul ära enam kui 3,4 miljoni tonni CO2-ekvivalendi paiskumise õhku.

Rahastus tuleb innovatsioonifondist ning selleks kasutatakse ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) tulusid.

Veel 84 projekti läbisid küll hindamise, kuid jäid eelarvepiirangute tõttu rahastuseta. Nii need kui ka 77 toetust saanud projekti pälvivad STEP-kvaliteedimärgise, mis lihtsustab rahastuse leidmist muudest era- ja avaliku sektori allikatest.

160 projektitaotlust rahastust ei saanud, kuid kvalifitseeruvad projektiarendusabi saamiseks.

Väljavalitud projektide arendajad on kutsutud ette valmistama toetuslepinguid Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusametiga (CINEA). Selles etapis viimistlevad komisjon ja projektiarendajad rahastuslepinguid ning kinnitavad eelarve, ajakava, tehnilised ja finantstulemid ning juriidilised kohustused.

Toetuslepingute lõplikud tingimused avalikustatakse 2027. aasta esimeses kvartalis.

Innovatsioonifondi eesmärk on suunata EL-i heitkogustega kauplemise süsteemi 2020.–2030. aasta hinnanguline 40 miljardi euro suurune tulu tipptasemel vähese CO2-heitega ja nullnetotehnoloogia investeeringutesse, et toetada Euroopa üleminekut kliimaneutraalsusele.

Varem on Eestis sama toetuse saanud Pärnusse rajatav metanoolitehas.

Neo Materialsile kuuluv Silmeti tehas on sõltuv Venemaalt pärit toorainest, kuid on lubanud sellest loobuda. Tehas sattus tähelepanu keskmesse, kui Eesti palus tarnija Euroopa sanktsioonide alt välja jätta.