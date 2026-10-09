X!

Silmet võib saada Euroopast raha, kuid peab andma tähtaja Vene toormest loobumiseks

Majandus
Ettevõte NPM Silmet.
Ettevõte NPM Silmet. Autor/allikas: Eesti keemiatööstuse liit.
Majandus

Silmet valiti Euroopa strateegiliste projektide nimekirja, mis võimaldab tehasele investeeringuteks toetusraha saada. Kui Eesti soovib Venemaalt tulevast toodangust vabaneda, tuleks Silmet mujalt tuleva toorme töötlemiseks ümber seadistada.

Silmeti tehas ehitati juba Nõukogude ajal nii, et see töötles ümber ainult Solikamskist tarnitavat toormaterjali kõrge väärtusega muldmetallideks. Aastate jooksul ei ole Silmeti omanikel õnnestunud ettevõtteid üksteisest lahti siduda, kuigi välisministeerium on püüdnud neid aidata.

"Töö jätkub selles mõttes, kui rääkida Silmeti toormevajadusest. On mitmed võimalused lisaks sellele Venemaal asuvale tehasele. Oleme uurinud võimalusi näiteks Ladina-Ameerikast tooret saada, Aasiast, oleme uurinud Aafrikast, neid võimalusi on erinevaid. Küsimus on pigem selles, et kas see tehnoloogia, mis Silmetil praegu on, kas sellega on võimalik vastu võtta tooret teistest riikidest, välja arvatud Venemaalt," lausus välisministeeriumi väliskaubanduspoliitika peadirektor Kenneth Kopamees.

Solikamski tehasest tulev toore peaks kuuluma sanktsioneeritavate toodete nimekirja, kuid Eesti palvel jättis Euroopa Liit selle uuest sanktsioonipaketist välja. Tõenäoliselt see nii siiski ei jää. Silmet võib saada Euroopast raha tehase ümberehitamiseks, kuid vastu tuleb anda tähtaeg Venemaalt tulevast toormest loobumiseks.

Euroopa Komisjon valis täna välja 46 uut strateegilist projekti, mis aitavad tugevdada Euroopa Liitu kriitilise tähtsusega tooraine varustamisel. Nende hulgas on nüüd ka Silmet, mille toodang on ainulaadne ja vajalik elektroonika ja akude tootmisel Euroopas ja terves läänemaailmas.

"Silmet 2.0 sinna nimekirja kanti, see tähendab ettevõttele eelkõige seda, et nüüd me saame ka Euroopa Komisjoni poolt kaasa aidata rahastusvõimaluste leidmisele. Viia kokku investoreid ja ettevõtteid ja samuti planeeringuid kiirendada, sest meil on Euroopas väga vaja selliseid ettevõtteid, et me oma sõltuvustest väheneksime," ütles Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Schank-Lukas.

Silmeti praegused juhid tulevikku kohta kommentaari ei andnud, kuid firma endise arendusdirektori Jane Pajo hinnangul suudaks tehas mujalt hangitud tooret väärindada.

"Silmeti enda baastehnoloogia on üsna paindlik, kui on tehtud karbonaadid, mis vastavad suures mahus sellele toormele, mis neil täna on, ja miks ta ei peaks vastama. Siis, ma arvan, et Silmetil on tegelikult väga palju võimekust arendada ka teisi protsessi osasid, mis võimaldaksid seda toorainet veel paremini realiseerida. Kui investoril on kindlustunne, et ta saab selle tehases ehitada, saab seda siin teha, siis ma arvan, et see on viis pluss aasta küsimus," lausus Pajo.

Kuid Eestil tuleb siis lahenda ka haruldastes muldmetallides sisalduvate looduslikke radionukliidide probleem. Solikamskis need eraldati ja radioaktiivne osa jäi Venemaale.

Tsahkna: seame Silmetile tähtaja Venemaa toormest vabanemiseks

Koos Euroopast saada rahastusega tuleb Silmetile seada tähtaeg Vene toorme sõltuvusest vabanemiseks, ütles välisminister Margus Tsahkna.
Euroopa Komisjon otsustas reedel valida Silmeti arendusprojekt Silmet 2.0 Euroopa Liidu 46 uue strateegilise projekti hulka ning sellega peab siduma konkreetse tähtaja Venemaalt pärit toormest vabanemiseks, märkis Tsahkna.

"Seame koostöös Euroopa Komisjoniga NPM Silmetile selge tähtaja Venemaa toorainest loobumiseks," ütles Tsahkna.

 "Strateegilise projekti staatusega kaasneb ka vastutus. Silmet peab nüüd näitama, et suudab alternatiivsetele tooraineallikatele üleminekuks kiiresti ja otsustavalt tegutseda. Me ei saa lubada, et Euroopa julgeoleku seisukohalt kriitiline tööstus jääb sõltuma agressorriigi tarnetest," lisas ta.

 Silmet 2.0 on ettevõtte investeerimis- ja arenduskava, mille käigus kohandatakse tehase taristut ja tootmisprotsesse uute tooraineallikate kasutamiseks. Muudatuste eesmärk on tagada Euroopa jaoks strateegiliselt olulise tootmise jätkumine, teatas välisministeerium.

"Eesti seisab jätkuvalt tugevate Venemaa-vastaste sanktsioonide eest. Sanktsioonisurve tugevdamise kõrval peame aga arendama Euroopa enda tootmisvõimekust ja leidma uusi tarneallikaid. Silmeti arendusprojekt loob selleks vajalikud eeldused ning aitab tugevdada Euroopa majanduslikku julgeolekut," lausus Tsahkna.

 Sel nädalal tuli välja, et Euroopa Liidus kokkulepitud, kuid mitte veel kinnitatud Venemaa-vastaste sanktsioonide 22. paketist jäeti Eesti palvel välja Venemaa ettevõte, mis tarnib haruldasi muldmetalle Eesti ettevõttele Silmet.

NPM Silmetil on oluline roll Euroopa kriitiliste toormete tarneahelas, märkis välisministeerium. Ettevõtte toodangut kasutatakse muu hulgas elektroonika-, meditsiini-, auto-, lennundus- ja kaitsetööstuses. Euroopa Liidu strateegiliste projektide eesmärk on tugevdada kriitiliste toormete varustuskindlust ning vähendada sõltuvust kolmandatest riikidest.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

uus telemäng

ROKKMUUSIKAL

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:45

Rahvusooper Estonia ooperisolistid on kaotanud usalduse peadirektor Ott Maateni vastu

18:42

Tallinna vanalinna kohvikud sätivad kruiisilaevade järgi isegi töögraafikuid

18:40

Tele2 nimel levib uus petuskeem

18:38

Silmet võib saada Euroopast raha, kuid peab andma tähtaja Vene toormest loobumiseks

18:37

Esimesed migrantide smugeldajad on Eestis vangi mõistetud

18:35

Päevakaja (09.10.2026 18:00:00)

18:08

Heldur Harry Põlda: me ei nõudnud oma kirjas Estonia direktori eemaldamist töölt

18:04

USA kehtestas sanktsioonid Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule

18:02

Glinka sai raske võidu ja jõudis poolfinaali

17:42

Galerii: Kiek in de Kökis avati fotonäitus Soome punk-kultuurist

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

06:32

Pentagon teeb surma mõistetud tulistaja hukkamisest otseülekande

13:50

Ukraina laiendab droonirünnakuid Yandexi andmekeskustele Uuendatud

14:48

Rahvusooper Estonia solistid nõuavad peadirektor Ott Maateni ametist lahkumist Uuendatud

06:56

Kremli teatel osales Schröder Putini sünnipäevapeol

08.10

Sõja 1688. päev: Ukraina ründas kaht suurt Vene naftatehast Uuendatud

08.10

Veski: sanktsioonid Solikamski tehasele võivad kahjustada kogu Euroopa majandusjulgeolekut

08.10

Keldo: Lätis jõudis kütuse aktsiisilangetusest tanklate hindadesse vaid pool Uuendatud

08.10

Kunstnike liidu toetusoksjon peatati võimaliku küberrünnaku tõttu Uuendatud

08.10

Ajateenistusest kõrvalehoidjate arv on viimastel aastatel järjest vähenenud

13:01

NYT: Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust

ilmateade

SPORT

18:02

Glinka sai raske võidu ja jõudis poolfinaali

17:23

Tribuntsov tuli maailmarekordiga lõppenud finaalis neljandaks

17:06

Singapuris võitis sprindi kvalifikatsiooni Verstappen

16:33

Tallinnas toimub Baltimaade seni suurim capoeira võistlus

loe: kultuur

18:08

Heldur Harry Põlda: me ei nõudnud oma kirjas Estonia direktori eemaldamist töölt

17:42

Galerii: Kiek in de Kökis avati fotonäitus Soome punk-kultuurist

17:31

Sõltumatu tantsu päevik | Alustame kodust

16:50

Uue muusika reede: Haldi, Säm, Heleza, Elisabeth Tiffany jpt

loe: eeter

13:49

Psühholoog: hommikune skrollimine röövib võimaluse värske peaga mõelda

11:37

Liisbeth Kirss: grillzide kandmisel tuleb ilu nimel mugavusest loobuda

10:34

Suure muusikamängu juht Birgit Sarrap: tuleb ette ka ootamatuid olukordi

10:01

Ivo Linna: "Mnemoturniiri" suurim võlu peitub omavahelistes naljades

Raadiouudised

17:10

Transpordi Varahalduse lõpetamine toob riigieelarvesse 25 miljonit

17:00

Tootjad tervitavad alkoholiregistri kaotamist

16:55

Eile ootamatult peatatud kunstnike liidu toetusoksjon jätkub täna

16:15

Kindlustuse kehtimiseks peab omanik ka oma vara kaitsma

15:25

Raadiouudised (09.10.2026 15:00:00)

12:25

Ilm on tuuline ja vihmane

12:25

Tartu linn väljastas esimese ehitusloa Uue-Karlowa arendamiseks

12:25

Raadiouudised (09.10.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (09.10.2026 09:00:00)

08.10

Päevakaja (08.10.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo