Silmet võib saada Euroopast raha, kuid peab andma tähtaja Vene toormest loobumiseks

Silmeti tehas ehitati juba Nõukogude ajal nii, et see töötles ümber ainult Solikamskist tarnitavat toormaterjali kõrge väärtusega muldmetallideks. Aastate jooksul ei ole Silmeti omanikel õnnestunud ettevõtteid üksteisest lahti siduda, kuigi välisministeerium on püüdnud neid aidata.

"Töö jätkub selles mõttes, kui rääkida Silmeti toormevajadusest. On mitmed võimalused lisaks sellele Venemaal asuvale tehasele. Oleme uurinud võimalusi näiteks Ladina-Ameerikast tooret saada, Aasiast, oleme uurinud Aafrikast, neid võimalusi on erinevaid. Küsimus on pigem selles, et kas see tehnoloogia, mis Silmetil praegu on, kas sellega on võimalik vastu võtta tooret teistest riikidest, välja arvatud Venemaalt," lausus välisministeeriumi väliskaubanduspoliitika peadirektor Kenneth Kopamees.

Solikamski tehasest tulev toore peaks kuuluma sanktsioneeritavate toodete nimekirja, kuid Eesti palvel jättis Euroopa Liit selle uuest sanktsioonipaketist välja. Tõenäoliselt see nii siiski ei jää. Silmet võib saada Euroopast raha tehase ümberehitamiseks, kuid vastu tuleb anda tähtaeg Venemaalt tulevast toormest loobumiseks.

Euroopa Komisjon valis täna välja 46 uut strateegilist projekti, mis aitavad tugevdada Euroopa Liitu kriitilise tähtsusega tooraine varustamisel. Nende hulgas on nüüd ka Silmet, mille toodang on ainulaadne ja vajalik elektroonika ja akude tootmisel Euroopas ja terves läänemaailmas.

"Silmet 2.0 sinna nimekirja kanti, see tähendab ettevõttele eelkõige seda, et nüüd me saame ka Euroopa Komisjoni poolt kaasa aidata rahastusvõimaluste leidmisele. Viia kokku investoreid ja ettevõtteid ja samuti planeeringuid kiirendada, sest meil on Euroopas väga vaja selliseid ettevõtteid, et me oma sõltuvustest väheneksime," ütles Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Schank-Lukas.

Silmeti praegused juhid tulevikku kohta kommentaari ei andnud, kuid firma endise arendusdirektori Jane Pajo hinnangul suudaks tehas mujalt hangitud tooret väärindada.

"Silmeti enda baastehnoloogia on üsna paindlik, kui on tehtud karbonaadid, mis vastavad suures mahus sellele toormele, mis neil täna on, ja miks ta ei peaks vastama. Siis, ma arvan, et Silmetil on tegelikult väga palju võimekust arendada ka teisi protsessi osasid, mis võimaldaksid seda toorainet veel paremini realiseerida. Kui investoril on kindlustunne, et ta saab selle tehases ehitada, saab seda siin teha, siis ma arvan, et see on viis pluss aasta küsimus," lausus Pajo.

Kuid Eestil tuleb siis lahenda ka haruldastes muldmetallides sisalduvate looduslikke radionukliidide probleem. Solikamskis need eraldati ja radioaktiivne osa jäi Venemaale.

Tsahkna: seame Silmetile tähtaja Venemaa toormest vabanemiseks

Koos Euroopast saada rahastusega tuleb Silmetile seada tähtaeg Vene toorme sõltuvusest vabanemiseks, ütles välisminister Margus Tsahkna.

Euroopa Komisjon otsustas reedel valida Silmeti arendusprojekt Silmet 2.0 Euroopa Liidu 46 uue strateegilise projekti hulka ning sellega peab siduma konkreetse tähtaja Venemaalt pärit toormest vabanemiseks, märkis Tsahkna.

"Seame koostöös Euroopa Komisjoniga NPM Silmetile selge tähtaja Venemaa toorainest loobumiseks," ütles Tsahkna.

"Strateegilise projekti staatusega kaasneb ka vastutus. Silmet peab nüüd näitama, et suudab alternatiivsetele tooraineallikatele üleminekuks kiiresti ja otsustavalt tegutseda. Me ei saa lubada, et Euroopa julgeoleku seisukohalt kriitiline tööstus jääb sõltuma agressorriigi tarnetest," lisas ta.

Silmet 2.0 on ettevõtte investeerimis- ja arenduskava, mille käigus kohandatakse tehase taristut ja tootmisprotsesse uute tooraineallikate kasutamiseks. Muudatuste eesmärk on tagada Euroopa jaoks strateegiliselt olulise tootmise jätkumine, teatas välisministeerium.

"Eesti seisab jätkuvalt tugevate Venemaa-vastaste sanktsioonide eest. Sanktsioonisurve tugevdamise kõrval peame aga arendama Euroopa enda tootmisvõimekust ja leidma uusi tarneallikaid. Silmeti arendusprojekt loob selleks vajalikud eeldused ning aitab tugevdada Euroopa majanduslikku julgeolekut," lausus Tsahkna.

Sel nädalal tuli välja, et Euroopa Liidus kokkulepitud, kuid mitte veel kinnitatud Venemaa-vastaste sanktsioonide 22. paketist jäeti Eesti palvel välja Venemaa ettevõte, mis tarnib haruldasi muldmetalle Eesti ettevõttele Silmet.

NPM Silmetil on oluline roll Euroopa kriitiliste toormete tarneahelas, märkis välisministeerium. Ettevõtte toodangut kasutatakse muu hulgas elektroonika-, meditsiini-, auto-, lennundus- ja kaitsetööstuses. Euroopa Liidu strateegiliste projektide eesmärk on tugevdada kriitiliste toormete varustuskindlust ning vähendada sõltuvust kolmandatest riikidest.