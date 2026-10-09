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Tsahkna: seame Silmetile tähtaja Venemaa toormest vabanemiseks

Eesti
Margus Tsahkna.
Margus Tsahkna. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Koos Euroopast saada rahastusega tuleb Silmetile seada tähtaeg Vene toorme sõltuvusest vabanemiseks, ütles välisminister Margus Tsahkna.

Euroopa Komisjon otsustas reedel valida Silmeti arendusprojekt Silmet 2.0 Euroopa Liidu 46 uue strateegilise projekti hulka ning sellega peab siduma konkreetse tähtaja Venemaalt pärit toormest vabanemiseks, märkis Tsahkna.

"Seame koostöös Euroopa Komisjoniga NPM Silmetile selge tähtaja Venemaa toorainest loobumiseks," ütles Tsahkna.

 "Strateegilise projekti staatusega kaasneb ka vastutus. Silmet peab nüüd näitama, et suudab alternatiivsetele tooraineallikatele üleminekuks kiiresti ja otsustavalt tegutseda. Me ei saa lubada, et Euroopa julgeoleku seisukohalt kriitiline tööstus jääb sõltuma agressorriigi tarnetest," lisas ta.

 Silmet 2.0 on ettevõtte investeerimis- ja arenduskava, mille käigus kohandatakse tehase taristut ja tootmisprotsesse uute tooraineallikate kasutamiseks. Muudatuste eesmärk on tagada Euroopa jaoks strateegiliselt olulise tootmise jätkumine, teatas välisministeerium.

"Eesti seisab jätkuvalt tugevate Venemaa-vastaste sanktsioonide eest. Sanktsioonisurve tugevdamise kõrval peame aga arendama Euroopa enda tootmisvõimekust ja leidma uusi tarneallikaid. Silmeti arendusprojekt loob selleks vajalikud eeldused ning aitab tugevdada Euroopa majanduslikku julgeolekut," lausus Tsahkna.

 Sel nädalal tuli välja, et Euroopa Liidus kokkulepitud, kuid mitte veel kinnitatud Venemaa-vastaste sanktsioonide 22. paketist jäeti Eesti palvel välja Venemaa ettevõte, mis tarnib haruldasi muldmetalle Eesti ettevõttele Silmet.

NPM Silmetil on oluline roll Euroopa kriitiliste toormete tarneahelas, märkis välisministeerium. Ettevõtte toodangut kasutatakse muu hulgas elektroonika-, meditsiini-, auto-, lennundus- ja kaitsetööstuses. Euroopa Liidu strateegiliste projektide eesmärk on tugevdada kriitiliste toormete varustuskindlust ning vähendada sõltuvust kolmandatest riikidest.

Toimetaja: Marko Tooming

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