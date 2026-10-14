Silmet läheb Euroopa toel üle uutele tarnijatele

Kanada börsifirma Neo Materials teatas, et nende Silmeti tehas lõpetab praeguse, peamiselt Vene päritolu tooraine tarnimise ja alustab tootmise laiendamisega.

Uutele tarnijatele ülemineku ja laiendustöödega kaasnevad eraldusliinil tootmise aeglustamised ja seisakud, hoiatas Neo, samas peaks uus tootmine tulema kolm korda suurem kui praegune, kirjutab Äripäev.

Lõplikku kuupäeva ja vajalike investeeringute suurust ettevõte ei avalikustanud, kuid Postimehele teadaolevalt on nad Eestile edastanud info, et ollakse Solikamski magneesiumitehasest viimase saadetise ootel, mis peaks aitama neil saabuva talve üle elada.

Tarneahel Solikamskiga katkeb Silmeti lubaduse järgi selle aasta lõpuks.

Euroopa Komisjon nimetas eelmisel nädalal Neo Sillamäe tehase moderniseerimisprogrammi "Silmet 2.0" Euroopa strateegiliseks projektiks. Neo teatel toob staatus kaasa eelisjärjekorras haldusmenetluse, kiirema lubade andmise ja lihtsama ligipääsu praegusele ja tulevasele Euroopa Liidu rahastusele. Toetuste või taotletud toetuste summasid ei ole avalikustatud.

Loe pikemalt Äripäevast.

Eelmisel nädalal sai avalikuks, et Euroopa Liidus kokku lepitud, kuid mitte veel kinnitatud Venemaa-vastaste sanktsioonide 22. paketist jäeti Eesti palvel välja Venemaa ettevõte, mis tarnib haruldasi muldmetalle Eesti ettevõttele Silmet.

Välisministeerium väitis seepeale, et on avaldanud Silmetile survet Venemaa toormest loobumiseks, kuid ettevõte polnud seda seni teinud.