Valitsus ootab Silmetilt selget plaani Venemaa toorainest loobumiseks

Sillamäel asuva Silmeti tehase emaettevõte Neo Materials ei ole andnud valitsusele veel selget ülevaadet, kuidas kavatsetakse aasta lõpuks Venemaa toorainest loobuda. Välisminister Margus Tsahkna suhtub pakutud tähtaega praegu äraootavalt, kuid riigi kannatus pole tema sõnul igavene.

Silmeti tehase sõltuvus Venemaa Solikamski magneesiumitehasest sattus tähelepanu keskmesse möödunud nädalal, kui Eesti palus tarnija Euroopa sanktsioonide alt välja jätta. Välisministri Margus Tsahkna sõnul on riik survestanud Silmetit Venemaa toorainest loobuma juba pikka aega ja ettevõttelt on kuuldud erinevaid lubadusi. Kolmapäeval välja käidud aasta lõpu tähtaeg on lootustandev, kuid sellele tuleks otsa vaadata realistlikult.

"Muidugi äriotsused kokkuvõttes teeb Silmet ise, kuna tegu on ikkagi äriettevõttega. Ühte ma võin öelda, et meie sõnum on olnud selge, et kui teatud ajaks neid samme ei taheta astuda, siis Eesti on see, kes selle konkreetse ettevõtte, millest on juttu olnud, lisab nendesse sanktsioonide nimekirja," lausus Tsahkna.

Silmeti toodang on Euroopa tööstusele äärmiselt oluline, mida näitab ka Sillamäe tehase moderniseerimisprogrammi "Silmet 2.0" nimetamine Euroopa strateegiliseks projektiks. Lihtsustatult peaks see ettevõttele tähendama kergemat asjaajamist ja suuremat toetust.

"See, et "Silmet 2.0" on nüüd Euroopa strateegiliste projektide nimekirjas, automaatselt seda ei tähenda, et sellega kaasneb kohe rahastus, aga Euroopa Komisjoni poolt me saame kaasa aidata sellele, et neid rahastusvõimalusi leida ja ka kiirendada planeerimisprotsessi. Seda siis nii Euroopa Komisjoni poolt kui ka Eesti riik saab seda teha, et tehase laiendused võimalikult kiiresti reaalsuseks saaksid," sõnas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Schank-Lukas.

Mida kiiremini on võimalik tehast uuendada ja ümber seadistada, seda ladusamalt peaks minema ka Venemaa toorainest loobumine.

"Euroopa Komisjoni tasandil töötatakse, et leida uusi kaevandusi, kust saaks väärtuslikke muldmetalle, aga kuna need on teistsuguse koostisega, siis see tähendab, et ka Silmet peab tegema uusi investeeringuid, et saaks neid töödelda. Seda lahendust otsitaksegi," ütles energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo.

"Ka nende toormeahelate muutmine nõuab tehnoloogilisi investeeringuid, mis on väga kallid. Ja meie huvi ei ole ainult saada vabaks Euroopa mõttes Venemaa toormest, vaid ikkagi laiendada seda tootmisbaasi ja innovatsiooni. Et vähemalt Euroopa Liidu võtmes oleksime meie siin Eestis see kõige suurem tegija ja ka väljaspool Hiinat maailmas kõige suurem tegija," lausus Tsahkna.

Kas seda kõike on võimalik teha Silmeti emafirma Neo Materialsi seatud ajaraami sees, pole praegu selge. Ettevõte jäi neljapäeval "Aktuaalsele kaamerale" kättesaamatuks.