Riina Roosipuu asub loodusmuuseumi juhi ametikohale alles 2028. aastal

Eesti Loodusmuuseumi uueks direktoriks valitud Riina Roosipuu asub ametisse alles pärast muuseumi uue püsiekspositsiooni avamist ehk hiljemalt 2028. aasta mais. Otsuse taga on kliimaministeeriumi kohtuväline kokkulepe senise direktori Heidi Jõksiga.

Kuigi loodusmuuseumi direktori avaliku konkursi võitnud Roosipuu on juba ametis loodusmaja Taru direktorina, ei asu ta loodusmuuseumi juhi kohale enne uue püsiekspositsiooni avamist.

Vahepealsel perioodil täidab muuseumi direktori ülesandeid kohusetäitjana Egle Hecht, kes töötab praegu loodusmuuseumi direktori asetäitjana. Senise direktori Heidi Jõksi kolmas ametiaeg lõppes tänavu 1. oktoobril.

Kliimaministeeriumi avalike suhete nõuniku Karoli Noore sõnul on viivitus Jõksiga sõlmitud kohtuvälise kokkuleppe tulemus. Jõks taotles avaliku konkursi tulemuste tühistamist kohtu kaudu, kuid oli valmis ka kohtuväliseks kokkuleppeks.

"Ministeerium nõustus kokkuleppega, sest pidas oluliseks vältida olukorda, mis oleks pikendanud ebakindlust ja koormanud asjatult loodusmuuseumi töötajaid," selgitas Noor.

"Muuseumi töötajate töörahu ja võimalus keskendudar oma põhitegevustele on ministeeriumile väga tähtis. Kohtuvaidlus oleks samuti olnud ebamõistlikult kulukas nii rahaliselt kui ka tööaja vaatest," lisas ta.

Kokkuleppe raames maksis kliimaministeerium Jõksile hüvitist kokku 22 825 eurot, mis sisaldab tema töötasu novembri lõpuni, puhkusetasu ning tulemustasu tehtud töö eest.

Kliimaministeeriumi esindas õigusvaidluses advokaadibüroo Cobalt, mille õigusteenuse kulu moodustas 17 485 eurot, millele lisandub käibemaks.