Kohus ei pikendanud ministeeriumiga vaidleva Heidi Jõksi esmast õiguskaitset

Loodusmuuseumi direktor Heidi Jõks kaebas muuseumi uue juhi konkursi korraldanud kliimaministeeriumi kohtusse. Kui augusti lõpus andis kohus mitte valituks osutunud Jõksile esialgse õiguskaitse, mis peatas juhikonkursi, siis kolmapäeval otsustas kohus see pikendamata jätta.

"Hetkel Heidi Jõksile esialgset õiguskaitset enam määratud ei ole, kuna kohus seda ei pikendanud," teatas Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

Esialgne õiguskaitse tõi kaasa, et kliimaministeeriumi korraldatud avaliku konkursi tulemust, millega valiti uueks juhiks Riina Roosipuu, ei saanud jõustada ning protsess pandi selleks ajaks ooterežiimile. Nüüd saab ministeerium aga Roosipuuga viieaastase töölepingu ära sõlmida.

Jõksi kaitsja soovis õiguskaitse pikendamist

Pikalt Eesti Loodusmuuseumi juhtinud Jõks, keda juulikuus toimunud avalikul konkursil ametisse tagasi ei valitud, pöördus halduskohtusse, et tühistada konkursi lõppotsus ning nõuda uue avaliku konkursi korraldamist.

Jõksi lepingujärgne viieaastane ametiaeg lõppeb tänavu 30. novembril. Kokku on ta muuseumi eesotsas olnud ligi 15 aastat.

Juulikuise konkursi tulemusena valiti loodusmuuseumi uueks juhiks endine Tallinna Teletorni ja Eesti Loto direktor Riina Roosipuu. Valik tõi kaasa kriitika muuseumiringkondadest.

Halduskohus kohaldas asjas esialgset õiguskaitset, peatades uue juhi valimise lõppotsuse kehtivuse kuni kolmapäevani, mis tähendas, et kuni selle kuupäevani ei saanud ministeerium Roosipuuga töölepingut sõlmida. Jõksi esindaja on taotlenud õiguskaitse pikendamist.

Teisipäeval kirjutas ERR, et Jõks ning kliimaministeerium otsivad kohtuvaidluse kõrval võimalusi kompromissiks. Kui kokkulepet ei saavutata, jätkab loodusmuuseumi uue juhi konkursi tulemuse kohtus vaidlustanud Jõks kohtuteed.