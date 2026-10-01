Kliimaministeerium ja Heidi Jõks jõudsid kokkuleppele

Kokkuleppe kohaselt lõpeb Heidi Jõksi kolmas ametiaeg muuseumi juhina 01.10.2026. Algselt pidi see lõppema 30. novembril. Muuseumit juhib püsiekspositsiooni avamiseni senine muuseumi direktori asetäitja keskkonnahariduse ja näituste alal Egle Hecht.

Püsiekspositsiooni valmimise järel alustab muuseumi juhina direktori konkursil valituks osutunud Riina Roosipuu.

"Vaidlus kliimaministeeriumiga ei olnud ette võetud eesmärgist ise muuseumis jätkata, vaid selleks, et muuseumi saaks vähemalt selle avamiseni juhtida inimene muuseumi seest ja tööd jätkata tänane meeskond. Mul on väga hea meel, et 2. oktoobrist võtab juhtimise teatepulga üle minu senine asetäitja Egle Hecht, kes on muuseumi haridus- ja näituste valdkonda juhtinud väga strateegiliselt ja hästi," kommenteeris Heidi Jõks. "Soovin Eglele ja kogu muuseumi meeskonnale edu ja jõudu ühe kõige vastutusrikkama ajastu õnnestumiseks," lisas Jõks.

"Eesti Loodusmuuseum on kasvamas Põhjamaade vägevaimaks. Selle saavutamiseks vajab muuseumirahvas võimalikult stabiilset töökeskkonda, mida aktiivne kohtuvaidlus ei toeta. Seega pidasime oluliseks leida lahendus, mis aitaks hoida meeskonna töörahu ja suunata fookus uue muuseumihoone ja ekspositsiooni avamisele, mitte kohtuvaidlusele," sõnas kliimaministeeriumi kantsler Marten Kokk.

"Muuseumis on praegu väga põnev ja töine aeg. Pingutame kogu meeskonnaga selle nimel, et uuenenud Loodusmuuseumi uksed võimalikult kiiresti avada. Muutustes muuseumi juhtimine on suur vastutus, kuid tunnen meie inimesi ja tean, kui pühendunud ja tugev meeskond meil on. See annab mulle kindluse võtta see roll vastu ja viia üheskoos töö lõpuni. Olen väga tänulik Heidile, kelle eestvedamisel on loodusmuuseum teinud ära suure töö uue muuseumi sünniks. Meil on tugev alus, millelt edasi minna," sõnas Egle Hecht Eesti Loodusmuuseumist.