Mähar: valimisreklaamis osalemine on töö nagu iga teine

Aastate jooksul on nii mõnigi tuntud inimene osalenud poliitreklaamis, kuid arvamused selle osas, kas töö nõuab ka sümpaatiat erakonna vastu, lähevad lahku.

Reformierakonna uues valimisreklaamis osalenud Andres Mähar rääkis, et reklaamis osalemine on samamoodi tema töö, nagu ka mängimine teatrietendustes. Küsimusele, kes tegi talle ettepaneku reklaamis osalemiseks, vastas Mähar, et klipitootja. "Erakonnaga mul ei olnud kokkupuudet, kui siis ainult võttel," nentis ta.

Mähar sõnas, et sellist juttu, nagu tema tegelane rääkis Reformierakonna reklaamis, võiks ta rääkida ükskõik millise erakonna klippides. "Kui Eesti elu tahetakse paremaks teha, siis mul ei ole selle vastu midagi, ükskõik mis erakond see on," sedastas ta.

Küsimusele, kas Mähari nägu ei võida hakata Reformierakonnaga seostama, vastas ta, et seostatakse nagunii. Ta selgitas, et näitleja töö on luua illusioon ja kui inimesed seda usuvad, on see tunnustus näitlejale, kes on oma tööd hästi teinud.

Mähari sõnul on Eesti Näitlejate Liit (ENL) kehtestanud miinimumtasud tööde eest ja nii ka reklaamis osalemise puhul. Küsimusele, kas ta sai sellest kõrgemat tasu, ei soostunud ta vastama.

Linna: pole kedagi, kellele südamest reklaami tahaksin teha

Laulja Ivo Linna on samuti osalenud Isamaa poliitreklaamides, tema sõnul siis, kui poliitika oli veel enam-vähem. Viimastel aegadel on ta poliitreklaamide tegemisest loobunud. "Mul pole kedagi, kellele oleks teha või südamest tahaksin," nentis ta.

Linna nentis, et poliitreklaamis osalemiseks peab tal olema erakonna vastu ka sümpaatia. "Raha eest võib teha igasugust tööd, aga sellistes asjades on mul täiesti kindel seisukoht," lisas ta.

Linna rääkis, et kindlat summat ta reklaamis osalemise eest ei nõua. "Mida pakutakse, seda olen vastu võtnud," sõnas ta. Linna ütles, et kui on tore pakkumine ja ettevõte ütleb, mis summat ta maksta suudab, pole tal probleemi reklaamis osaleda.

Kivistik: see on suhteliselt ohutu tegevus

Sarnaselt Mäharile on ka õhtujuht ja meelelahutaja Gaute Kivistik osalenud Reformierakonna poliitreklaamis. Ta selgitas, et nii sai kerge vaevaga palju raha teenida. "Ma ise olen inimene, kelle otsuseid ükski poliitreklaam ei mõjuta, seega arvan, et see on suhteliselt ohutu tegevus," ütles Kivistik.

Ta sedastas, et kui ka mõni teine erakond oleks teinud pakkumise reklaamis osalemiseks, oleks ta jaatavalt vastanud. "Usun, et mõistusega inimest ei ole võimalik ühegi reklaami kui ühes või teises suunas kallutada," rääkis Kivistik.

Ta sõnas, et reklaamis osalemisest ei maksa otsida sümpaatiat erakonna vastu, sest muidu poleks ta tehtud töö eest tasu küsinud. Kivistik nentis, et mäletab, palju reklaami eest palka sai, aga kokkuleppe järgi pidid numbrid saladuseks jääma.