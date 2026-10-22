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Reformierakonnale kampaaniaid teinud agentuur läks Isamaa palgale

Eesti
Urmas Villmann
Urmas Villmann Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Seni Reformierakonnale valimistel kampaaniat teinud agentuur Kontuur Leo Burnett teeb seekordsetel riigikogu valimistel tööd Isamaale.

"Riigikogu valimiste kampaaniat hakkasime ette valmistama kohe pärast mullu oktoobris toimunud KOV-valimisi, kus hoidsime kulusid kokku ja loovpartnerit kampaaniasse ei kaasanud. Selle kogemuse põhjal olime erakonnas selgel arusaamal, et riigikogu valimistel peame kaasama professionaalse loovtiimi. Kohtusime erinevate loovagentuuridega ja pärast hoolikat kaalumist läheme riigikogu valimistele vastu Kontuur Leo Burnettiga," ütles ERR-ile Isamaa peasekretär Andres Metsoja.

"Tegu on kogenud agentuuriga, kelle meeskonnal on ette näidata varasemad kogemused mitme erakonna nõustamisel. Senise kogemuse põhjal võin öelda, et näeme koostööd pikemana kui ühe konkreetse valimiskampaania raames, aga praegu on tähelepanu eesootaval valimiskampaanial ja seal parima tulemuse kindlustamisel," lausus Metsoja.

Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga ütles teisipäeval ERR-ile, et Reformierakonnale teeb seekord kampaaniat seni poliitreklaami vältinud agentuur Tank.

Isamaa valimispidu Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Koostöö Reformierakonnaga lõppes

Kontuur Leo Burnett loovjuht Urmas Villmann ütles ERR-ile, et kuna Reformierakonnal ei läinud kohalikel valimistel just kõige paremini, ei soovinud nad koostööd jätkata ning seetõttu jõuti lõpuks Isamaani. Tülli agentuur Villmanni sõnul ei mindud.

"Ma ei ütleks, et me tülli läksime. Eks see panebki ilmselt kulme kergitama, kui pika koostööpartneriga suhe katkeb. Tavaliselt on nii, et kui klienti saadab edu, siis on see kliendi töö ja kui on mingi jama, siis on reklaamiagentuur süüdi. Ja oligi see kohalike valimiste tulemus, mis ilmselt selle teema nii kaugele viis," rääkis Villmann.

Villmann märkis, et agentuur ei pidanud vajalikuks Reformierakonna korraldatud konkursist osa võtta.

"Kuna meie oskused, teadmised ja referentsid olid teada, siis me mõtlesime, et miks me peame osalema, niikuinii on meie käitumine ja ideed teada. Me siis sellest osa ei võtnud. Ega me ei tea, kas oleksime selle konkursi võitnud või mitte. Selle siis võitis Tank. Selline huvitav lugu, jah," rääkis Villmann.

Loovjuhi sõnul pöördus Kontuuri poole grupp Eesti ettevõtjaid, kes olid kuulnud, et ettevõtte koostöö Reformierakonnaga on lõppenud. "Nad ütlesid, et üks teine seltskond tahab kokku saada. Ja kuna loodus ei salli tühja kohta, siis meil oli ainult üks tingimus, et me mingit "üheöösuhet" ei soovi, et see oleks pikemaajaline. Ja meie know-how vedeles nagu riiulis ja me saime jätkata oma igapäevast tööd selles valdkonnas," lausus Villmann.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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