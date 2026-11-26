pensionifondide roll Eesti majanduse rahastamisel on suurem, kui esmapilgul paistab. Pensionifondide võimalused Eesti majandust rahastada sõltuvad tulevikus sellestki, kui suureks kasvab pensionivara kogumaht, kirjutab Taavi Raudsaar.

Eesti pensionifondidesse on kogunenud üle üheksa miljardi euro, millest ligi 800 miljonit eurot ehk kaheksa protsenti on investeeritud Eestisse.* Üksnes Eestisse investeeritud raha hulk ei näita siiski täielikku pilti pensionifondide rollist majanduse rahastamisel. Eriti oluline on nende panus era- ja riskikapitalituru arengusse ning väiksemate pankade kapitali kaasamisse. Neis valdkondades võivad pensionifondide investeeringud aidata kaasata ja vahendada majandusse märksa rohkem raha, kui fondid ise investeerivad.

Pensionifondide peamine eesmärk ei ole siiski Eesti majandust rahastada, vaid kasvatada pensionikogujate vara, saavutades võimalikult hea pikaajalise tootluse mõistliku riski juures. Selleks tuleb investeeringuid hajutada ning Eesti-suguse väikese majanduse puhul tähendab see suure osa pensionivara investeerimist välismaale. Rahvusvaheline hajutamine on oluline ka seetõttu, et esimese samba pension sõltub juba niigi Eesti majanduse ja tööturu käekäigust.

Samas kuuluvad pensionifondid Eesti väheste suurte kohalike investorite hulka, kes saavad pakkuda pikaajalist kapitali. Seetõttu tasub nende rolli hinnates vaadata lisaks investeeritud summale ka seda, kuhu raha paigutatakse ja kui palju täiendavat rahastamist pensionifondide osalus võimaldab.

Pensionifondide varad on kasvanud, kuid Eestisse tehtud investeeringud enam mitte

Koos pensionifondide varade kasvuga on pikema aja jooksul suurenenud ka Eestisse tehtud investeeringud (vt joonis 1). Aastatel 2018–2022 kasvasid kiiresti nii kodumaiste investeeringute maht kui ka osakaal, kuid viimastel aastatel on see kasv pidurdunud.

Üks muutuse põhjus oli 2021. aastal jõustunud teise samba vabatahtlikuks tegemine. See suurendas fondivalitsejate vajadust arvestada võimalike väljamaksetega ja hoida investeeringuid likviidsena. Paljud Eestis tehtavad investeeringud, näiteks investeeringud era- ja riskikapitalifondidesse, kinnisvarasse ja börsivälistesse ettevõtetesse, on aga sageli vähelikviidsed. Seetõttu on pensionifondidel keerulisem selliseid investeeringuid teha.

Teine muutus on indeksifondide kiire kasv. 2026. aasta keskpaigaks moodustasid need juba ligi 40 protsenti pensionifondide varadest. Eestis tegutsevad indeksifondid investeerivad rahvusvahelistele väärtpaberiturgudele, mitte Eestisse, mistõttu nende kasv vähendab kodumaiste investeeringute osakaalu pensionifondide varades. Pensionikoguja vaatest ei ole see iseenesest probleem: indeksifondid on seni pakkunud head tootlust.

Oluline pole ainult see, kui palju, vaid ka kuhu investeeritakse

Rahvusvahelises võrdluses paigutavad Eesti pensionifondid koduriiki suhteliselt väikese osa oma varadest (vt joonis 2). Kodumaiste investeeringute suur osakaal ei tähenda aga tingimata, et pensionifondid rahastaksid rohkem kohalikke ettevõtteid.

Näiteks investeerivad Tšehhi ja Ungari pensionifondid suure osa oma varadest kodumaale, kuid peamiselt riigivõlakirjadesse ja pangahoiustesse. Kohalike ettevõtete rahastamise seisukohalt on teistsuguse mõjuga investeeringud ettevõtete omakapitali, riskikapitalifondidesse või taristuprojektidesse. Seetõttu ei piisa pensionifondide rolli hindamiseks üksnes sellest, kui suur osa nende varast on koduriiki investeeritud. Oluline on vaadata ka seda, kuhu pensionifondide raha tegelikult jõuab.

Eesti pensionifondide roll on eriti oluline era- ja riskikapitaliturul

Pensionifondide Eestisse tehtud investeeringutest on suurim osa paigutatud investeerimisfondidesse (vt joonis 3). 2026. aasta keskpaigas oli Eestis registreeritud investeerimisfondidesse investeeritud ligi 350 miljonit eurot, millest ligikaudu kaks kolmandikku oli paigutatud kinnisvarafondidesse ning kolmandik era- ja riskikapitalifondidesse.

Lisaks on pensionifondid investeerinud välismaal registreeritud Eestiga seotud fondidesse, mille kaudu jõuab osa pensionirahast samuti Eesti ettevõtetesse.

Just viimasel kümnendil mitmekordistunud Eesti era- ja riskikapitaliturul on pensionifondide roll märkimisväärne. Kohalike ankurinvestoritena aitavad nad fondidel kaasata kapitali ka välismaistelt investoritelt, kelle jaoks kohaliku institutsionaalse investori osalemine võib olla oluline usalduse märk. Eesti-sugusel väikesel kapitaliturul, kus suuri kohalikke institutsionaalseid investoreid on vähe, võib pensionifondide mõju seetõttu ulatuda märksa kaugemale nende endi investeeritud summast.

Pensioniraha jõuab Eesti ettevõteteni nii pankade kaudu kui ka otse

Pensionifondid on investeerinud pankade väärtpaberitesse ligi sada miljonit eurot. Pankade emiteeritud võlakirjade ja aktsiate kogumahuga võrreldes ei ole see suur summa, kuid mõne viimastel aastatel kiiresti kasvanud panga jaoks on pensionifondid olnud olulised investorid.

Panga omakapitali tugevdamine võimaldab pangal omakorda rohkem laene anda. Nii võivad pensionifondide investeeringud toetada pankade kasvu, elavdada seeläbi konkurentsi Eesti pangandusturul ja suurendada laenupakkumist.

Pensionifondid investeerivad Eesti ettevõtetesse ka otse. 2026. aasta keskpaigas ulatusid otseinvesteeringud mittefinantsettevõtetesse 144 miljoni euroni, millest 56 miljonit eurot moodustasid omakapitaliinvesteeringud, 51 miljonit võlakirjad ja 37 miljonit ettevõtetele antud laenud.

Pensionivara kasv võib suurendada ka Eesti ettevõtete rahastamise võimalusi

Pensionifondide võimalused Eesti majandust rahastada sõltuvad tulevikus ka sellest, kui suureks kasvab pensionivara kogumaht. Sotsiaalministeeriumi pensionimudeli järgi võiks pensionifondide vara suhe SKP-sse suureneda praeguselt ligikaudu 20 protsendilt SKP-st 2050. aastaks 55–60 protsendini. See suurendaks oluliselt kapitali hulka, mida oleks võimalik kasutada ka Eesti ettevõtete rahastamiseks.

See ei tähenda, et pensionifondid peaksid suurendama Eestisse investeeritud vara osakaalu. Investeerimisotsuste lähtekohaks peab jääma eesmärk saavutada pensionikogujatele võimalikult hea pikaajaline tootlus, hajutades samal ajal riske. Pensionivara kasvades võib aga Eestisse investeeritud summa suureneda ka siis, kui kodumaiste investeeringute osakaal pensionifondide investeeringutes ei kasva.

Eestisse tehtud investeeringute kasvu toetaks ka pensionisüsteemi stabiilsus ja ennustatavus. Mida paremini saavad fondid oma tulevasi rahavooge prognoosida, seda lihtsam on neil teha pikaajalisi ja vähem likviidseid investeeringuid.

Pensionifondide panust Eesti majanduse rahastamisse ei saa seega mõõta ainult Eestisse investeeritud eurodes. Sama oluline on ka see, kuhu ja kui pikaks ajaks fondid oma raha paigutavad ning kui palju täiendavat kapitali nende osalus aitab kaasata. Väikesel kapitaliturul võib pensionifondide tähtsus pikaajaliste kohalike investoritena olla märksa suurem, kui nende investeeringute maht esmapilgul näitab.

Loe ka pikemat analüüsi pensionifondide rollist majanduse rahastamisel.

* Eestisse tehtud investeeringutena käsitletakse siin investeeringuid, mille esmane vastaspool on Eesti resident. Seetõttu ei kajastu siin näiteks välismaal registreeritud, kuid Eestiga seotud ja muu hulgas Eestisse investeerivad fondid. Sellistesse fondidesse on pensionifondid investeerinud ligikaudu 90–140 miljonit eurot.

Kommentaar ilmus algselt Eesti Panga blogis.