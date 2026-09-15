LHV sulgeb Tartus ja Pärnus kliendikontorid

LHV sulgeb kliendikontorid Tartus ja Pärnus, tuues põhjuseks klientide muutunud pangandusharjumused ja kontorikülastuste jätkuva vähenemise.

LHV selgitas börsiteates, et seoses Tartu ja Pärnu kliendikontorite üürilepingute lõppemisega võttis LHV Pank augustis vastu otsuse, mille kohaselt suletakse mõlemas linnas kliendikontorid alates 31. oktoobrist 2026.

Otsuse põhjuseks on klientide muutunud pangandusharjumused ja kontorikülastuste jätkuv vähenemine. LHV teenused on järjest enam kasutatavad digikanalites ning käesoleval aastal on pank veelgi suurendanud investeeringuid nende arendamisse.

Muudatusega seoses koondatakse kolm klienditeeninduse ametikohta. Pärnu kontoris töötab lisaks klienditeenindusele igapäevaselt ligikaudu kümme inimest, kes jätkavad tööd senistes rollides, kuid kontor suletakse täielikult.

Tartu jääb LHV jaoks oluliseks töökohaks, kuid seal vähendatakse kasutatavat büroopinda. Kontoripindade vähendamisel arvestatakse ka 2028. aastal Tallinnas valmiva uue peakontoriga, mis võimaldab tuua senisest rohkem töötajaid ja meeskondi ühte asukohta.

LHV Groupi 2026. aasta kumulatiivne puhaskasum ulatus augusti lõpuks 63,8 miljoni euroni, jäädes finantsplaanile 4,6 miljoni euro võrra alla. Aastases võrdluses oli puhaskasum 19 protsendi võrra madalam.

LHV Panga kumulatiivne puhaskasum ulatus augusti lõpuks 61,3 miljoni euroni, jäädes finantsplaanile 5,7 miljoni euro võrra alla.