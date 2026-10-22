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Tallink on üheksa kuuga teeninud 19 miljonit eurot kasumit

Majandus
Tallinna sadam
Tallinna sadam Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

AS Tallink Grupp teenis selle aasta kolmandas kvartalis 43,8 miljonit eurot puhaskasumit. Üheksa kuu kokkuvõttes kujunes kontserni puhaskasumiks 19,4 miljonit eurot.

Reisijate arv suurenes suvekuudel võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,8 protsenti ning ulatus 1,82 miljonini. Suvehooaja tugevat tulemust peegeldab 246,7 miljoni euroni kasvanud müügitulu, teatas ettevõte.

"Kolmas kvartal on meie jaoks aasta kõige olulisem periood ning tänavune suvi kinnitas, et nõudlus meie teenuste järele püsib tugev. Reisijate arvu suurenemine ning kaubaveomahtude ligi kaheksaprotsendiline kasv näitab, et Tallinki ühendused on endiselt olulised nii inimeste liikumisele kui ka piirkonna majanduse toimimisele," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Peep Jalakas.

Aasta esimese üheksa kuuga kasvas kontserni müügitulu 603 miljoni euroni, mis on 4,5 protsenti enam kui mullu samal perioodil. EBITDA ulatus veidi üle 104 miljoni euro võrreldes 102 miljoni euroga aasta varem.

Ettevõtte teatel avaldasid majandustulemusele siiski mõju kütusekulude 18,9 miljoni euro suurune kasv ning dividendide väljamaksmisega seotud 12,6 miljoni euro suurune tulumaksukulu.

Jalakas nentis, et ainuüksi kolmandas kvartalis kasvas kütusekulu eelmise aastaga võrreldes enam kui üheksa miljoni euro võrra ning heitkoguste kvootide loovutamise kulu enam kui kahe miljoni euro võrra.

"Vaatamata headele veomahtudele kujundasid aasta seniseid tulemusi tugevalt välised mõjutajad, nagu energiaturgude ebakindlus, kõrged kütusehinnad ja Euroopa Liidu keskkonnaregulatsioonide täismahuline rakendumine," ütles Jalakas.

Kolmandas kvartalis vedas kontsern kokku ligi 65 000 kaubaühikut, mis on aastases võrdluses 7,8 protsenti rohkem. Positiivset arengut näitasid eelkõige Eesti-Soome ja Soome-Rootsi liinid, viimase tõus oli üle 20 protsendi. Reisijate arv kasvas Soome-Rootsi liinidel 5,3 ning Eesti-Rootsi liinil 5,8 protsenti.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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