Eestis antud kodulaenude maht kasvas aastaga 15 protsenti

Eestis majapidamistele antud kodulaenude maht oli juulis 266 miljonit eurot ja ületas eelmise aasta sama aja laenumahtu 36 miljoni euro ehk 15 protsendi võrra, näitab Eesti Panga värske statistika.

Hoiuste maht pankades oli juulis 34,1 miljardit eurot ja see kasvas võrreldes juuniga 56 miljoni euro võrra. Kui aga kõrvutada hoiuste mahtu aastatagusega, suurenes see 1,3 miljardi euro võrra.

7,8 miljardit eurot hoiustest moodustasid Eesti majapidamiste ja ettevõtete tähtajalised hoiused, nende aastakasv oli kaheksa protsenti. Mitteresidentide hoiuste maht moodustas jäägist 16 protsenti ja kerkis aastaga 74 miljoni euro võrra.

Majapidamiste hoiuste maht oli 14,6 miljardit eurot, samas kui aasta eest oli see 963 miljoni euro ehk seitsme protsendi võrra väiksem.

Majapidamistele antud eluasemelaenude maht oli juulis 266 miljonit eurot, mis ületas juuni laenude mahtu 19 miljoni euro võrra ja eelmise aasta juuli mahu 36 miljoni euro võrra.

Krediitkaardilaene anti juulis 66 miljonit ning autosid liisiti 32 miljoni euro eest. Juuli autoliisingute maht ületas juuni mahtu viie miljoni euro võrra ning möödunud aasta juulikuu mahtu 61 protsendi ehk 12 miljoi euro võrra.

Kasvas ka selliste majapidamistele antud laenude maht, mille viivis ületas 60 päeva. Neid oli majapidamistel juulis kokku 61 miljonit eurot, juuni 60 miljonit eurot ning eelmise aasta juulis 52 miljonit eurot. Viivises olevate kodulaenude osakaal moodustas aga 0,2 protsenti eluasemelaenude mahust ja juulis oli nende maht 22 miljonit eurot.

Keskmine kodulaenuintress oli 4,12 protsenti

Majapidamistele antud uute tagatisega kodulaenude keskmine intressimäär oli juulis 4,12 protsenti, ületades aastatagust 0,58 protsendipunkti võrra - toona oli intress keskmiselt 3,54 protsenti.

Selle aasta teises kvartalis anti ligi 4900 uut hüpoteegiga tagatud kodulaenu ja keskmine kodulaenusumma kasvas 152 000 euroni. Keskmine kodulaenu pikkus oli 26 aastat ja üheksa kuud.

Autoliisingu keskmine intressimäär oli 4,59 protsenti ja see tõusis aastaga 0,5 protsendipunkti.

Kasvanud on ka tähtajaliste hoiuste intressimäär: juulis oli see 2,05 protsenti, mullu samal kuul aga 1,98 protsenti.

Pankade bilansimaht oli juulis 49,2 miljonit eurot ja see kasvas aastaga 6,1 protsendi ehk 2,8 miljardi euro võrra.

Ettevõtetele antud pikaajaliste laenude ja liisingute maht vähenes

Ettevõtetele kuu jooksul antud pikaajaliste laenude ja liisingute maht oli juulis 303 miljonit eurot. Seda on 31 miljonit eurot vähem kui juunis ning 79 miljonit eurot vähem kui eelmisel aastal samal ajal.

Võrreldes eelmise aastaga vähenes juulis väljastatud pikaajaliste laenude ja liisingute maht kinnisvara- ja ehitussektoris 44 miljoni euro võrra ning tööstussektoris 14 miljoni euro võrra, maht kasvas vaid kaubanduses ja logistikas.

Üle 60 päeva viivises olevate laenude maht oli ettevõtetel 83 miljonit juulis, mullu samal perioodil oli see 85 miljonit eurot.

Ettevõtete hoiuste maht kasvas aastaga viie protsendi võrra ning oli juulis 10,6 miljardit eurot, sealhulgas kasvas ka tähtajaliste hoiuste maht, mis oli aasta eest 2,8 miljardit, nüüd aga 3,2 miljardit eurot.

Ettevõtetele antud pikaajaliste laenude intressimäär kasvas eelmise aasta juuli 4,35 protsendi juurest tänavuseks juuliks 5,33 protsendini. Tähtajaliste hoiuste pealt maksti ettevõtetele keskmiselt 2,17 protsenti intressi, mullu südasuvel oli intressimäär 2,03 protsenti.