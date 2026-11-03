Kell 20 "Impulsis": kellele kuulub suurte loojate pärand?

Kirjanik Mihkel Mutt avaldas Juhani Viidingu hüvastijätukirjad pärijate loata ja skandaal ei taha vaibuda. ETV saade "Impulss" arutleb puhkenud debati valguses, kellele kuulub suurte loojate pärand.

Stuudios arutavad muusik Robert Linna, ajakirjanik Ylle Rajasaar, kirjanik ja lavastaja Jim Ashilevi, luuletaja ja vandeadvokaat Silvia Urgas ning Juhan Viidingu õepoeg Indrek Tarand.

"Impulss" algab ETV-s teisipäeval kell 20. Saatejuhid on Anna Pihl ja Taavi Eilat.