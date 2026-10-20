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Kolmapäev tuleb päikesepaisteline ja sajuta

ilm
Foto: Siim Lõvi / ERR
ilm

Kolmapäeval kujundab Eesti ilma Venemaale koonduva kõrgrõhuala lääneserv. Pilvisus on vähene ning ööpäev möödub sajuta. Kuna öösel langeb õhutemperatuur kohati miinuspoolele, võib varahommikul teedel libedust olla. Päeval on sooja 10 kraadi ringis.

Saabuval ööl on valdavalt vähese pilvisusega sajuta ilm. Paiguti võib olla udu. Puhub nõrk, rannikul iiliti mõõdukas kagu- ja idatuul ning õhutemperatuur on -2 kuni 4, rannikul kuni 10 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on taevas selge või pilvisus vähene, kohati vahelduv. Paiguti võib olla udu. Puhub nõrk, läänerannikul iiliti mõõdukas kagu- ja idatuul. Õhutemperatuur on 0 kuni 4, rannikul kuni 9 kraadi. Varahommikul võib teedel esineda libedust.

Päev tuleb päikesepaisteline ja sajuta. Puhub kagu- ja idatuul 3-9, rannikul iiliti 13 m/s. Sooja on oodata 8 kuni 13 kraadi.

Kui neljapäev tuleb veel vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta, siis reedel on taevas juba muutlik ning kohati rabistab vihma. Laupäevaks tiheneb pilvisus veelgi ning päeva esimene pool tuleb laialdaselt vihmane. Sooja on neil päevil 10 kuni 14, pühapäeval kuni 13 kraadi. Nädala viimasel päeval on taevas muutlik. Ida-Eestis sajab vihma mitmel pool, Lääne-Eestis aga vaid kohati.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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