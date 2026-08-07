Laupäeva ilm võib tuua äikese ja rahe

Laupäeval sajab Eestis mitmel pool hoovihma ning kohati võib olla äikest ja rahet.

Öösel on pilvisus vähene ja vahelduv. Kohati sajab hoovihma ning paiguti on udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3 kuni 8, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.

Ka hommikul on pilvisus vähene ja vahelduv. Kohati sajab hoovihma ning Lääne-Eestis võib paiguti ka äikest olla. Puhub nõrk, põhjarannikul iiliti mõõdukas läänekaare tuul ning sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Päev tuleb vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, võimalik, et ka rahet ning on äikest. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul kiirusega 3 kuni 8, põhjarannikul iiliti 12 ning äikese ajal kohati enam kui 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17 kuni 23 kraadi.

Õhtul on selge, kohati vahelduva pilvisusega ilm ning paiguti sajab hoovihma. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 9, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 19 kraadi.

Pühapäeval on pilvisus vahelduv ning vaid üksikutes kohtades võib hoovihma rabistada. Esmaspäeva pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Saartele jõuab vihmasadu, mis tasapisi mandrile laieneb. Mõnel pool võib olla ka äikest. Teisipäeval on pilvisus muutlik, Kolmapäeval vahelduv ning mõlemal päeval sajab aeg-ajalt ka vihma. Sooja on pühapäeval keskmiselt 22, esmaspäeval 23, teisipäeval langeb 18 kraadi peale ning kolmapäeval tõuseb 19 juurde.