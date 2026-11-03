Kolmapäeval sajab vihma

Saabuval ööl liigub madalrõhulohk üle Eesti kagusse. Paiguti sajab vihma ja ilm on tuuline. Peale keskööd saab aga mõjusamaks läänepoolse kõrgrõhkkonna idaserv. Pilvisus hõreneb, sajuvõimalus väheneb ja tuul vaibub. Keskpäeval saabub põhja poolt uus madalrõhulohk, mis endaga kergeid vihmasagaraid kaasa toob.

Eelolev öö tuleb selge, kohati vahelduva pilvisusega ning mõnel pool võib tekkida udu. Öö hakul sajab paiguti ka vihma. Puhub põhja- ja loodetuul 3-9, rannikul iiliti 15 m/s. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on -2 kuni +3, rannikul kuni +7 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega, Loode-Eestis pilvisem, aga sajuta ilm. Puhub nõrk, rannikul iiliti mõõdukas loode- ja põhjatuul ning õhutemperatuur on -1 kuni +3, rannikul kuni +8 kraadi.

Päeval pilvisus tiheneb ja nõrk vihmasadu levib Loode-Eestist kagu suunas üle maa. Puhub läänekaare tuul 2-8, pärastlõunal rannikul 5-10, iiliti 15 m/s. Sooja on oodata +4 kuni +10 kraadi.

Neljapäeval on pilvisus vähene ja vahelduv. Päeval sajab Ida-Eestis kohati vähest vihma ning õhtul võib sekka juba ka lörtsi tulla. Sajud jätkuvad seal ka reede öösel. Päev tuleb aga kõikjal muutliku pilvisusega ja sajuta. Sooja on neljapäeval keskmiselt 8 ning reedel vaid 5 kraadi. Nädalavahetusel tõuseb keskmine temperatuur 7 kraadi peale. Pilvisus tiheneb ning nii laupäeval kui ka pühapäeval rabistab kohati ka vähest vihma.